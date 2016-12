Predčasná puberta nie je tá klasická. Spája sa s rizikami!

Deti dnes dospievajú rýchlejšie. Puberta u detí začína v priemere o celý rok skôr, než tomu bolo pred 50 rokmi. Tá predčasná ešte skôr a rodičia by sa mali mať na pozore.

Predčasná puberta sa vyskytne častejšie u dievčat než u chlapcov, no bez ohľadu na pohlavie, deti je potrebné sledovať. Ak sa u dievčat objavia signály pred dovŕšením 8. roku života, u chlapcov pred 9. rokom, je nutné upozorniť na to pediatra. „Až do nástupu puberty by si mali rodičia všímať ako ich dieťa vyzerá. Okrem zmien pohlavných orgánov a pubického ochlpenia je u oboch pohlaví nutné pozorovať rastovú krivku. Pred pubertou dieťa rastie v priemere 4 až 6 centimetrov za rok,“ uviedla doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, detská endokrinologička z II. Detskej kliniky v Bratislave.

Zbláznené hormóny

Príčinou predčasnej puberty u chlapcov je často nádor alebo cysta, u dievčat je príčina až v 80 % prípadov neznáma. Endokrinológovia sa taktiež domnievajú, že za predčasnú pubertu sčasti môžu aj zmeny v súčasných stravovacích návykoch detí a nové látky nachádzajúce sa v okolitom prostredí, ktoré pubertu urýchľujú.

„V súčasnosti nie je zriedkavým javom, že niektoré potraviny obsahujú hormonálne látky. Niektorí výrobcovia sa snažia dosiahnuť lepšie výnosy tým, že urýchľujú rast a hmotnosť najmä u zvierat. Ďalšie látky, ktoré môžu ovplyvniť nástup puberty sú obsiahnuté v sóji a levanduli. Nadmerné pitie sójových nápojov prípadne konzumácia potravín zo sóje môže viesť k tomu, že sa napr. začnú zväčšovať mliečne žľazy u dievčatiek,“ ďalej vysvetľuje MUDr. Ľudmila Košťálová.

Aká matka, taká Katka

Pri určovaní predčasnej puberty je dôležité vedieť, kedy sa u dieťaťa objavili sekundárne pohlavné znaky, ale taktiež, ako to bolo u jeho rodičov. Ak u matky začal menštruačný cyklus v 10. roku života, môžeme podobný nástup očakávať aj u jej dcéry. Ďalej sa u dieťaťa analyzuje rastová krivka, psychické problémy, poruchy zraku a zmeny v stravovaní.

Riziká

„Ak sa prvé známky puberty objavia predčasne a je ohrozený vývoj dieťaťa, je potrebné vyhľadať detského endokrinológa, ktorý rozhodne či dieťa potrebuje liečbu. Pokiaľ sa predčasný nástup do puberty nerieši, hrozí dieťaťu nízky vzrast a v prípade organickej príčiny aj ďalšie zdravotné riziká. Súčasná liečba je ale veľmi efektívna a dokáže zabrániť negatívnym vplyvom predčasného sexuálneho vyzrievania,“ dodala MUDr. Ľudmila Košťálová.

