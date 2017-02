Radí pediatrička: Nepriberá vaše dieťa podľa tabuliek? Príčin môže byť viac

Ak dieťa normálne je, malo by i priberať. Ak sa tak nedeje, nemusíte hneď robiť paniku, stačí sa pozrieť na seba a zistiť od svojich rodičov, ako ste priberali vy. Možno však problém nie je v genetike.

Zuzanina dcéra veľmi málo priberá. „Má dva roky, je asi päťkrát denne, medzitým aj sladkosti. Váži 9 440 gramov a meria 86,6 centimetra. Inak nemá problémy. Celiakiu vyšetrenia nepotvrdili,“ obrátila sa na redakciu mesačníka Zdravie mamička na materskej dovolenke s otázkou, čo môže byť za nízkou hmotnosťou malej Ninky.

Sladkosti vynechajte

Výška dievčatka je, podľa pediatričky MUDr. Ivety Kostelníkovej, vzhľadom na vek v norme. „Hmotnosť však nie. Sladkosti jej nedávajte vôbec! Neviem, aké množstvo stravy zje naraz a čo vlastne konzumuje. Detská strava musí byť pestrá, bohatá na ovocie a zeleninu. Aspoň šesťkrát do týždňa mäso, raz vajíčko, prednosť dávajte celozrnnému pečivu,“ upozorňuje lekárka, že mäso nemôžete z detského jedálneho lístka vynechávať.

Pitný režim a pohyb

Lekárka radí dievčatku na večeru pripraviť kašu. „Kaše môžete striedať – kukuričnú, pšenovú, ryžovú… Dodržiavajte aj pitný režim a dostatok pohybu na čerstvom vzduchu. Môžete skúsiť aj nutričné drinky pre deti,“ dáva tipy MUDr. Iveta Kostelníková z novorodeneckého oddelenia v nemocnici Košice-Šaca. Hmotnosť dieťaťa v dvoch rokoch ešte stále ovplyvňuje pôrodná hmotnosť, či sa narodilo v termíne, bolo dojčené, akú malo genetickú predispozíciu… „To všetko môže ovplyvňovať konečnú hmotnosť dieťaťa. Predpokladám, že na gastroenterológii už dcéru sledujú, no ak nie, tak to odporúčam. Takisto by som vyšetrila stolicu na parazity a krvný obraz, či nemá anémiu. Môže pomôcť aj komplexné kardiologické, endokrinologické a neurologické vyšetrenie,“ hovorí lekárka.