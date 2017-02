Riešite postavu svojich detí? Nespravte vo výchove zásadnú chybu

Myslíte si, že vaša dcéra by mala schudnúť, alebo váš syn premeniť tuk na svaly? Prílišné kritizovanie postavy ratolestí nie je zdravé.

Nielen hranolčeky a čokolády môžu za to, že vaše dieťa priberá. Svoju úlohu v ňom zohráva aj psychika a výchova. Zistili to vedci z odboru psychológie, Eric Robinson z University of Liverpool spolu s Angelinou Sutin z Florida State University College of Medicine. „Keď si rodičia myslia, že ich dieťa má nadváhu, skutočne uňho aj narastá riziko neskoršieho vzniku nadváhy,“ píše sa v štúdii, ktorú zverejnili vo vedeckom časopise Psychological Science.

10-ročný rozdiel

V krajinách, kde bojujú s detskou obezitou, napríklad vo Veľkej Británii či v USA, sa rodičom odporúča aktívne dohovárať deťom, aby schudli. Avšak najnovší výskum potvrdil, že to má na dieťa negatívny vplyv. Vedci skúmali takmer 3000 austrálskych a vyše 5800 írskych rodín. Na začiatku zmerali výšku a hmotnosť detí vo veku 4-5 rokov.

Odvážili aj zmerali

Ich rodičov sa potom spýtali, či si myslia, že ich deti sú podvyživené, s normálnou hmotnosťou, s nadváhou alebo s veľkou nadváhou. Keď mali deti 12-13 rokov, vedci im ukázali obrázky rôznych typov postáv, s ktorými sa mali porovnať. Zároveň deti uviedli, či sa snažili za posledný rok schudnúť. Potom ich znova odvážili a zmerali, keď mali 14-15 rokov. Deti, ktoré mali podľa rodičov v 4-5 rokoch nadváhu, o desať rokov neskôr skutočne pribrali viac, ako tie, ktoré predtým mali podľa rodičov normálnu hmotnosť.

Vplyv na budúcnosť

Podľa vedcov z toho vyplýva, že ak považujete svoje deti za tučné, s veľkou pravdepodobnosťou k svojmu telu zaujmú negatívny postoj. Takisto môžu mať v budúcnosti problémy schudnúť. Výsledky výskumu boli rovnaké u chlapcov aj dievčat. Vedci tiež vylúčili, že by za priberanie detí mohla finančná situácia v rodine či hmotnosť rodičov. „Ak vnímate svoje deti negatívne, budú sa tak vnímať aj ony samy,“ uzatvorila dvojica vedcov.

