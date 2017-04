Silvestrovské úrazy úradujú: Už ste naučili zásady prvej pomoci svoje deti?

Keď naučíte svoje deti poskytnúť prvú pomoc, možno raz zachránia práve vás.

Desaťročný Michal poznal číslo rýchlej zdravotnej služby skôr, ako začal chodiť do školy. Prvýkrát ho vyťukal, keď mal päť rokov. Jeho mame sa zhoršila epilepsia a záchvaty dostávala ako na bežiacom páse. Rodičia malého chlapca predvídali a nechceli, aby sa vydesil. Učili ho, že záchvat po chvíli odznie a všetko bude v poriadku.

Musí zavolať pomoc

Pre prípad, že by si mama udrela hlavu a tiekla jej krv musí zavolať pomoc. Preto vedel povedať celú svoju adresu, oznámiť operátorovi, že mama má epilepsiu, on je s ňou sám doma a súrne potrebuje lekára.

Pripravené na šok

Peter je lekár, o dve dcéry sa stará sám. Keď má nočnú, odvezie dievčatá k svojej matke, nie vždy zodpovednej diabetičke. Preto osemročná Emília aj päťročná Zara dobre vedia, ako vyzerá hypoglykemický šok. Otec im vysvetlil, že starej mame majú vtedy dať sladký nápoj, ktorý musí zajesť kúskom chleba. Našťastie, nikdy nemuseli zasahovať, ale pripravené sú. Zara v škôlke absolvovala projekt Dorotka a jej priatelia, kde sa na fiktívnej postave malej Dorotky škôlkari učia, čo robiť, keď sa zrania. Preto Zaru nezaskočí osie bodnutie, popálenina a už vôbec nie niečo v oku. So staršou sestrou sa hrávajú iba na lekárky, pretože nimi raz chcú obe byť.

Ide to samo

Učiť deti prvú pomoc však nepríde vhod iba rodinným príslušníkom. Vedel by o tom porozprávať štyridsaťdvaročný muž z Divinky, ktorému prišlo zle za volantom a s autom sa prevrátil do priekopy pri ihrisku. Medzi deťmi sa hrala aj pätnásťročná Júlia. Len pár dní pred incidentom mala v škole prednášku o prvej pomoci. Skúsila, či má muž pulz, a skontrolovala mu dýchanie. S pomocou rovesníkov ho vytiahla z auta a ešte stihla dať inštrukcie mame zraneného na sedadle spolujazdca, aby synovi dávala umelé dýchanie. Júlia začala s resuscitáciou, odhodlane mužovi stláčala hrudník. „Triasla som sa, ale išlo to nejako samo,“ povedala pre miestne noviny. Keď dorazili záchranári, oživovanie od mladej slečny prebrali. Veliteľ zásahu ju stihol ešte pochváliť a s mužom sanitka rýchlo odišla do nemocnice. Tam sa úplne zotavil.

Malí hrdinovia

Každý rok pribúdajú správy o malých záchranároch.

Deviatačky Patrícia Pavelčáková a Klaudia Sokolová resuscitovali osemdesiatdvaročnú ženu, ktorá omdlela na autobusovej stanici a nejavila známky života. Vďaka nim prežila.

resuscitovali osemdesiatdvaročnú ženu, ktorá omdlela na autobusovej stanici a nejavila známky života. Vďaka nim prežila. Piatak Lukáš Buzogáň pichol svojej starej mame adrenalínové pero po tom, ako ju uštipla včela a ona omdlela. Prežila.

pichol svojej starej mame adrenalínové pero po tom, ako ju uštipla včela a ona omdlela. Prežila. Tretiak Matej Miček, piatak Filip Štifner a šiestak Mário Šeban zachránili život susedovi, ktorý pri vchádzaní do paneláka spadol tak nešťastne, že si udrel hlavu a o rozbité sklo si prerezal tepnu na ruke.

zachránili život susedovi, ktorý pri vchádzaní do paneláka spadol tak nešťastne, že si udrel hlavu a o rozbité sklo si prerezal tepnu na ruke. Tamarka z Oravskej Polhory mala iba šesť rokov, keď sa v noci zobudila na chrčanie mamy. Snažila sa ju prebudiť, ale tá nereagovala. Zobrala svoju dvojročnú sestričku a išli hľadať pomoc k susedom, ktorí zavolali RZP. Malá hrdinka prekonala veľký strach z tmy a zachránila mamu, za odvahu ju ocenili v projekte Detský čin roka.

