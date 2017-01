Skôr ako investujete do strojčeka na zuby, musíte urobiť niečo dôležitejšie

Chcete, aby mal váš potomok jedného dňa oslnivo krásny úsmev? Aby ste 2000 eur nevyhodili len tak z okna, postačí vám najprv kúpiť pomôcku za dve eurá.

Najtypickejší čas na vyrovnávanie zubov je u chlapcov okolo trinásteho roku a u dievčat okolo dvanástky. Strojček treba nosiť jeden a pol až dva a pol roka. No úspech závisí predovšetkým od správneho načasovania. Stomatológovia radia čakať na optimálny čas, čo je obvykle fáza rastového maxima v puberte. Dobrý zubár s ňou počíta, pretože mu výrazne pomáha dosiahnuť stanovený cieľ. Čeľusť je v tomto období najtvárnejšia. Najlepšie a najrýchlejšie reaguje.

Prečo röntgenujú ruky?

Ak vás zubár poslal s dieťaťom na röntgen zápästí, nemyslite si, že sa pomiatol. Z malých kostičiek zistí, kde sa dieťa na rastovej krivke práve nachádza. Podľa toho vie, či sa treba poponáhľať, alebo je lepšie počkať. Ak sa liečba začne príliš skoro, zbytočne sa predĺži i predraží. Môže sa však prihodiť, že zubný lekár strojček neodporučí. Stáva sa to, keď má dieťa zúbky výrazne nerovnomerné. Odborníci vtedy radia napraviť chrup až v dospelosti. Po skončení najprudšej fázy rastu. Pri zle narastených čeľustiach totiž nestačí len strojček, treba aj chirurgický zákrok, aby sa dieťaťu nedeformovala tvár. Ak by čeľuste operovali príliš skoro, vplyvom rastu by sa znova narušili a skončilo by sa to ďalšou operáciou.

Bude to drahé?

Nie je to lacné, no dá sa to zvládnuť: priemerná dvojročná liečba fixným strojčekom v súkromnej ambulancii stojí okolo 2000 eur. Ak vám prispeje poisťovňa, vyjde vás to lacnejšie, niekedy aj 330 až 660 eur. Pri nedostatočnej hygiene sú to však vyhodené peniaze! Mechanizmus vzniku kazu je neúprosný: bakteriálny povlak produkuje kyslé prostredie, ktoré vyťahuje minerály zo skloviny. Sklovina sa v kyslom prostredí nedokáže brániť. Objaví sa škvrna. Prvé štádium kazu je na svete! Keď povlak ďalej a ďalej pretrváva, začne vytvárať defekt na sklovine, ktorý je už ozajstným kazom.

Investujte do kefky!

Skôr ako sa rozhodnete investovať do fixného strojčeka, kúpte dieťaťu kvalitnú kefku a naučte ho poriadne si čistiť zuby. Ortodontická liečba komplikuje pomery v ústach. Pokiaľ pacient nemá dobrú hygienu už pred začiatkom liečby, je zbytočné si namýšľať, že po nasadení strojčeka sa to zlepší. Keď vás alebo vaše dieťa pozve zubár pred nasadením strojčeka do ambulancie a vytrvalo vám opakuje, ako si treba správne čistiť zuby, neberte to ako urážku. Práve naopak, počúvnite ho a nacvičte si správne čistenie. Strojček tesne pripevnený na zuby zmení chrup na nepoznanie. Tak nech je to len k lepšiemu! Samotný strojček sklovine neuškodí. Zato zanedbaná hygiena zničí výsledok liečby.