Sladké nemusí byť nezdravé: 8 náhrad cukru, ktoré dieťaťu prospejú

Na sladkostiach by nebolo nič zlé, ak by boli len sladké a nie presladené. Objavte pre vaše dieťa ich zdravé alternatívy.

O neplechách, ktoré biely cukor dokáže napáchať v našom organizme, ste už isto počuli. Hrozí obezitou, zvýšenou hladinou cukru v krvi a následným zaťažením pečene, srdca, metabolizmu. Zvyšuje tiež hladinu zlého cholesterolu a narúša imunitu. Trpia aj zuby, kosti, mozog. Známe sú aj hyperaktívne účinky na deti, ktorým nabúrava pozornosť a môže vyvolať podráždenosť. Problém nie je v tom, že deti jedia sladké, ale v tom, že ho jedia príliš. Dokážete ho aspoň v niektorých pokrmoch nahradiť?

Zdravé cukry

Rafinovaný biely cukor naozaj nie je najlepšia voľba, ak chcete, aby z vášho dieťaťa vyrástol zdravý a štíhly človek. Nikto s určitosťou netvrdí, že to tak naozaj nebude, no na čo riskovať. Jedno z jeho najväčších rizík totiž spočíva v návykovosti. Ak dieťatko hneď od plienok budete učiť, že sladké je vlastne presladené, žiadna zdravšia chuť mu tento pôžitok už nenahradí. No je z čoho vyberať!

1. Med

Zdroj medu dobre poznáte. Produkt od včelára je úplne prírodný, ľudia si ním sladia od nepamäti s neuveriteľným množstvom priaznivých účinkov. Pôsobí proti zápalom a baktériám, podporuje imunitu, pomáha pri liečbe vírusových ochorení, podporuje trávenie, zlepšuje spánok a upokojuje.

2. Melasa

Je vedľajší produkt rafinovania cukrovej trstiny bohatý na železo, horčík, zinok, vápnik, draslík. Pomáha pri dermatitíde, ekzémoch, psoriáze, zápale priedušiek, tiež pri zápche či cukrovke.

3. Agávový sirup

Získava sa lisovaním listov modrej agáve. Je veľmi sladký, na prípravu nápoja alebo zdravého koláčika ho stačí málo. Okrem toho dokáže spomaliť vstrebávanie cukrov, takže vám v tele po skonzumovaní nevystrelí, ako ten biely.

4. Stévia

Túto rastlinku v našich končinách objavujeme len v posledných rokoch a je to hotový zázrak. Je 200 až 300-krát sladšia ako biely cukor, no neobsahuje žiadne kalórie. Na osladenie čaju stačí vhodiť do šálky jediný lístok. Dostať ju aj v podobe tabletiek, prášku, granúl alebo šťavy. O jej zdravotných účinkoch sa síce vedú spory, no udržuje stálu hladinu cukru, zvyšuje imunitu, vitalitu, obsahuje aj antibakteriálne látky.

5. Javorový sirup

Vyrába sa z miazgy javoru, okrem sacharózy a fruktózy obsahuje asi dvadsať prospešných látok – okrem iných mangán, zinok, fosfor, železo, tiamín, riboflavín a béčka. Obzvlášť príjemne pôsobí na posilnenie imunity, ako zdroj energie a proti zápalom.

6. Brezový cukor

Alebo inak xylitol. Získava sa z dužiny a kôry brezy, má o 35% menej kalórií ako biely cukor. Neovplyvňuje hojdanie cukru v krvi, preto je vhodný pre detských i dospelých diabetikov. Navyše nekazí zuby a udržuje zdravé aj ďasná, pomôže pri infekciách či hojení rán.

7. Škorica

Budete sa čudovať, ale aj s touto horkastou koreninou budete jedlo chutiť sladšie – pre sladkú vôňu. Táto rastlinka navyše posilňuje imunitu, znižuje hladinu cukru v krvi, tiež hladinu zlého cholesterolu a patrí medzi zohrievajúce potraviny. A ešte k tomu páli tuky!

8. Jačmenný sirup

Vyrobí sa z jačmeňa a sladu, chutí o polovicu menej sladko ako biely cukor. Má v sebe veľa niacínu a vitamínu B6. Priaznivo však pôsobí na hladinu cukru v krvi, znižuje hladinu cholesterolu a riziko srdcovo-cievnych ochorení.

Až od troch rokov

Zdravšie alternatívy sladenia však neznamenajú, že to môžete preháňať. Snažte sa sladiť čo najmenej a nezabudnite, že podľa pediatrov by sladké nemalo dieťa ochutnať až do jedného roka, ideálne do troch. Sladkú chuť spozná z materského mlieka a ovocia. Čím skôr sa zoznámi s prisládzanými potravinami, tým horšie ho budete závislosti od nich zbavovať. Ak sa vám to vôbec podarí.

