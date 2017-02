Syndróm uštvaného dieťaťa. 8 dôkazov, že od neho očakávate príliš

Aj tento víkend ste po náročnom týždni deťom ponúkli bohatý a pestrý program? Možno by radšej celý deň preležali pred telkou. Dovoľte im to!

Ak máte pocit, že sa cez týždeň nezastavíte, verte, že to isté sa týka aj vášho dieťaťa. A možno je na tom ešte horšie. Kým vy si odbijete osem hodín v práci, ono si v škole odsedí šesť, potom sa presunie na krúžok a z neho na ďalší. Po desaťhodinovej šichte ho doma ešte čakajú úlohy a na druhý deň písomky. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či má vôbec čas zahrať sa, trochu si poleňošiť a byť jednoducho len dieťaťom?

Vyhorené deti

Riskujte však viac, ako len zlé známky z písomky, na ktorú sa nestihne pripraviť. Čoraz mladšie deti podľa psychológov trpia syndrómom vyhorenia, ktorý doteraz dlávil len dospelých. Aspoň to naznačila štúdia z Univerzity v nemeckom Bielefelde, ktorú si všimol aj český portál novinyk.cz. Spomedzi skúmaných žiačikov každý piaty trpel nadmerným stresom, a až alarmujúce dve tretiny občas niečo bolelo alebo zle spávali. Dieťa, ktoré túži vyhovieť svojim ambicióznym rodičom, totiž neprizná, že je toho na neho jednoducho veľa. Prejaví to telesnými ťažkosťami.

Rodičia to nevedia

To, že deti trpia burn-out syndrómom, si pritom väčšina rodičov vôbec neuvedomuje. Deväť z desiatich v štúdii tvrdilo, že ich deti nie sú preťažované. A teraz pozor – až 40 percent si dokonca myslelo, že nie sú vyťažené dosť! A to ratolestiam plánujú každú hodinu, na úkor voľného času a detskej radosti. "Jedným z hlavných faktorov pre stres mladistvých môže byť dôraz na úspech vo výchove rodičov," vypichol kľúčový problém jeden z autorov štúdie pre server Familie Holger Ziegler.

8 príznakov burn-out syndrómu u detí

bolesti hlavy nevoľnosť neschopnosť zvládať hnev agresivita neschopnosť zabaviť sa samostatne nižšie sebavedmie nesamostatnosť pri riešení problémov úzkosť zo sklamania rodičov

Nechajte ho len tak

Ak máte šikovné deti, viete, aká dilema je vybrať im správny krúžok. Veľa z nás to rieši prihlásením dieťaťa na niekoľko krúžkov, takže niekedy musí stihnúť aj dva denne. A to popri škole! Robíme však veľkú chybu. Podľa psychológov sa dieťa ďaleko viac naučí pri voľnej hre, pri ktorej si testuje svoje praktické zručnosti, uvoľňuje stres a uspokojuje svoje vývinové potreby. "Počas hry dochádza k rozvoju ďalších nervových spojov v mozgu. Dieťa objavuje svoj potenciál a vytvára si svoju osobnosť," upozorňuje psychológ Gerald Hüther rodičov na to, aby potomkom tento čas dopriali a dodáva: "Dôležitá je hlavne láska a pozornosť. Rodičia musia pochopiť, že dieťa má svoju vlastnú osobnosť a nemusia naplniť všetky ich očakávania."

Oddychujte aspoň cez víkend

A ešte niečo. Všimli ste si možno aj vlastnú posadnutosť programovať život deťom nielen cez týždeň ale aj cez víkendy, len aby im neušla najnovšia výstava, edukačný program či atrakcia? Dobrá rada: aspoň jeden deň ich nechajte preleňošiť bez akéhokoľvek programu. Oddýchnete si nielen vy, ale aj deti. Potrebujú to!

