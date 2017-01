Učíte dieťa lyžovať? Neodraďte ho, tieto rady sa vám určite zídu!

Vidieť na svahu rodiča, ktorý medzi lyžami vedie svojho potomka a spoločne sa spúšťajú dolu svahom, nie je rarita. Nie je to však najlepší nápad.

Ešte horšie je, keď pustíte dieťa dolu kopcom samo. Reakciu malej duše nikdy nemôžete predvídať a práve týmto spôsobom môžete u svojich potomkov vyvolať blok. „Len čo máte z nejakej aktivity negatívny zážitok, či už je to pád, strach, zranenie, alebo bolesť, môžete sa jednoducho zaťať. U detí to platí dvojnásobne,“ upozorňuje PaedDr. Martin Belás, PhD., z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

Čítajte: Výchova s rešpektom a láskou: Týchto 10 viet dieťaťu nikdy nehovorte!

Autorita väčšia než rodič

Ak chcete mať doma lyžiara, treba ísť na to postupne. Na pomoc si zavolajte profesionálneho učiteľa. Odborníci sa zhodujú na tom, že je väčšou autoritou než rodič. Navyše, osvojiť si správnu techniku je dôležité. V dospelosti sa technické chyby z detstva odnaučíte len veľmi ťažko. Niekedy je tridsiatnik, ktorý sa postaví pod dohľadom trénera na lyže prvýkrát ako nepopísaný papier, technicky zdatnejší než samouk, ktorý lyžuje od útleho detstva takmer pravidelne.

„Určite to nebude na víťazstvo Zlatého glóbusu v alpských disciplínach, ale z hľadiska techniky sa môžu dostať veľmi vysoko. Dokonca môžu dosiahnuť majstrovskú triedu, lebo nie sú poznačení zlými pohybovými stereotypmi z detstva,“ tvrdí odborník z katedry športov v prírode a plávania.

Deti pozorujú

Ideálny vek na odštartovanie tréningu zjazdového lyžovania sú tri roky. Na začiatku ide skôr o privykanie na sneh ako o tvrdé cvičenie. Všetko má svoju postupnosť. Deti nepotrebujú počuť teoretické poučky, sústredia sa maximálne pol minúty. Podľa odborníka je najlepšie, keď je v lyžiarskej škole šikovné dieťa. Správny postoj odpozorujú nádejní lyžiari skôr od rovesníkov ako od dospelých. S prípravou však môžete začať už doma.

„Rodičia môžu deti naučiť základy korčuľovania, cvičiť koordinačné cvičenia ako napríklad stoj na jednej nohe. Ukázalo sa, že dobrou prípravou je aj jazda na bicykli v teréne. Lyžovanie je zasadené do prírody a meniacich sa podmienok. A rovnako ide o športové náčinie, ktoré treba ovládať,“ vysvetľuje odborník z telovýchovnej fakulty.

Od hry k zjazdu

Na prvých hodinách sa deti v lyžiarskych školách zoznámia s lyžiarkami. Ide o chôdzu, naháňanie, ale i o vystupovanie či o zostupovanie po schodoch. Lyžiarky majú svoje špecifiká a deti nie sú na tento typ pevnej obuvi zvyknuté. Sú niekoľkonásobne ťažšie než napríklad športové tenisky a neohybné. Potom sa prechádza na zoznamovanie s lyžami. Deti stoja približne na päťdesiat- až sedemdesiatcentimetrových lyžiach, čo je úplne nová skúsenosť.

Omyl psychológov: Prehnané nároky deti nemotivujú. Takto im uškodíte

„Na začiatku ich učíme len dvíhať nohu so zapnutou lyžou, robíme podrepy, kráčame do strán,“ približuje výuku lyžiarsky pedagóg. „Všetko však cvičíme na rovine, bez akéhokoľvek kopca. Na lyžiach sa deti kolobežkujú tak, že majú jednu nohu zapnutú a lyžiarkou sa odrážajú. Postupne prechádzame na prirodzené pohyby, ako sú obraty, výstup do kopca. Hra by sa nemala z výučby vynechať. Možno sa to rodičom niekedy nepozdáva, predsa len, lyžiarska škola nie je lacná záležitosť, ale má to zmysel. Nasledujúce kroky budú dokonalejšie.“ Po hrách si deti osvoja základný lyžiarsky postoj. Inštruktori ich tlačia po snehu, prípadne ťahajú za paličky, tak sa naučia spevniť si korzet.

Lyže po nos

Ideálne je začať lyžovať na krátkych lyžiach a postupne ich predlžovať. Nájdete však málo lyžiarskych škôl, ktoré umožňujú účastníkom lyže meniť. Vo všeobecnosti platí, že deti by mali začínať s lyžami po bradu.

Viazanie nechce len hmotnosť

U detí, ktoré nejazdia príliš rýchlo, by mali byť vypínacie sily nastavené na minimum. Aby z viazania vyskočili, nech sa stane čokoľvek. Ak máte štyridsať kilogramov, nestačí nastaviť viazanie automaticky na štvorku. Každý výrobca bezpečnostných viazaní má definované, ktoré parametre musíte brať do úvahy.

„Hlavnou premennou je šírka kolenného kĺbu, pretože lámeme kosti a nie kilogramy. Treba zohľadniť aj hmotnosť, ale i výšku, pohlavie, vek, veľkosť lyžiarky, agresivitu jazdy, najčastejší terén či typ snehu, po ktorom jazdíte. Všetky údaje sa pretavia do konštanty, podľa ktorej sa nastaví vypínacia sila päty a špičky viazania. Nastavenie vždy zverte do rúk odborníka, ktorý má certifikát,“ upozorňuje Martin Belás.

Bežkársky začiatok

V Česku sa v rámci výučby zjazdového lyžovania na telovýchovnej fakulte deti i dospelí najskôr naučiť bežkovať. „Majú tak približne o päťdesiat percent uľahčenú prácu na zjazdovkách,“ približuje odborník. „Obraty, chôdzu, výstupy, jazdu po spádnici, všetko sa naučíte najskôr na bežkách. Ich výhodou je, že sú ľahšie, dostupnejšie a nepotrebujú náročné prírodné podmienky. Stačí lúka, parkovisko, na ktorých sú dva-tri centimetre snehu.“