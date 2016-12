Vaše deti v sexe veria nebezpečným fámam. Gynekológovia prevzali iniciatívu

Reči sú jasné: hormóny sú zlé, rastú z nich fúzy a priberá sa. No čo vedia mladí o rizikách umelého prerušenia tehotenstva, ktoré denne podstúpi na Slovensku dvadsať žien, z toho aj dve tínedžerky?

Keďže sexuálna výchova v školách chýba a mladí ľudia sa o sexe a vzťahoch radia viac s internetom než s rodičmi či s odborníkmi, rozhodli sa gynekológovia vziať iniciatívu do vlastných rúk. Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť (SGPS) usporadúva prednášky pre študentov a najmä študentky stredných škôl, na ktorých sa im snaží vysvetliť, že pred otehotnením sa dá chrániť aj hormonálnou antikoncepciou. „Nejde o to napchať ju každému, ale o to, aby ten, kto hormonálnu antikoncepciu potrebuje, ju aj užíval,“ upresňuje MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD., predsedníčka Sekcie gynekológie detí a dospievajúcich SGPS.

Škola o sexe neučí

Možno vám napadne, či by nebolo lepšie namiesto o antikoncepčných pilulkách hovoriť s mládežou o partnerskom živote, láske, vzťahoch a popri tom aj o obozretnosti v oblasti sexu. „Ministerstvo školstva v dohľadnom čase neplánuje zaradiť či rozšíriť vyučovanie problematiky sexuality do výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách,“ konštatuje Mgr. Bibiana Filípková z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. „Keďže u súčasných adolescentov sa vo väčšine prípadov nedá hovoriť o výraznejšej sexuálnej zdržanlivosti, je podľa mňa vhodnejšie klásť dôraz na prevenciu, napríklad aj prednáškami o hroziacich rizikách nezodpovedného sexuálneho správania,“ súhlasí psychologička s postupom gynekológov v rámci kampane Milujeme a plánujeme.

Žiaci vedia málo

Gynekológ MUDr. Miroslav Kotek už absolvoval so študentmi viacero prednášok a ako zistil, o plánovanom rodičovstve nevedia takmer nič. „Podľa internetu je každý hormón zlý. Ale hormóny máme všetci! A to, čo radí Google, nie je vždy dobre. Je tam obrovské množstvo povier a mýtov. Jednoducho – nekompetentní radia nekompetentným,“ vraví lekár. Preto je cieľom prednášok to, aby sa študenti mohli pýtať na antikoncepciu či na ženské zdravie bez hanby priamo lekára. „Nikto z poslucháčov napríklad nevedel, že medzi dvomi nechránenými prerušovanými pohlavnými stykmi sa muž má ísť minimálne vymočiť, ešte lepšie osprchovať sa. V močovej rúre totiž ostávajú milióny spermií. V jednej škole sme zase desať minút strávili len vysvetľovaním, ako sa správne používa prezervatív. To, že niektoré vaginálne tablety leptajú latex a ak ich dievča užíva, kondóm zlyháva, netušil vôbec nikto,“ ilustruje MUDr. Kotek „vedomosti“ stredoškolákov, ktoré neraz vedú k tomu, že deti rodia deti.

Hľadajte lekára

„Ak sa rozhodnete pre pravidelný sexuálny život, je namieste iné riešenie ako kondóm. A ak ste už niekedy užili ‚tabletku po‘, určite choďte za lekárom, nech vám predpíše antikoncepciu. Takáto tabletka sa môže užiť maximálne raz za mesiac a predstavuje veľkú záťaž pre organizmus,“ varuje študentky MUDr. Kotek. Okrem toho, hoci ide o voľnopredajný liek, dievčatám mladším než šestnásť rokov ho bez receptu nevydajú. Čo teda môžete podniknúť, ak máte menej ako osemnásť, rozhodli ste sa začať sexuálne žiť a máte záujem užívať hormonálnu antikoncepciu? Spolu s mamou vyhľadajte detského gynekológa, čo nie je úplne jednoduché. „Žiaľ, na Slovensku je ich veľmi málo, asi do päťdesiat,“ vraví MUDr. Kotek.

„Preto je prax taká, že dievčatá väčšinou prídu ku gynekológovi svojej mamy. Ten ich však môže aj odmietnuť,“ pripúšťa problémy lekár s tým, že zdravotná poisťovňa neuhradí gynekológovi pre dospelých výkon u neplnoletej pacientky. No stredoškoláčky sa k ženským lekárom veľmi nehrnú. „Zvýšený záujem o hormonálnu antikoncepciu u mladých dievčat nepozorujem. Mám skôr pocit, že mierne klesá,“ konštatuje gynekológ MUDr. Marián Oros, ktorý sa venuje i detským pacientkam. Podľa jeho skúseností nie sú dievčatá o možnostiach a účinkoch hormonálnej antikoncepcie ani zďaleka komplexne informované. „Účinky sú v zásade veľmi priaznivé, ale je aj široké spektrum nepriaznivých faktorov.“

Na čo pozor

V prvom rade sa HAK nemá začať užívať skôr ako dva roky od začiatku menštruačných cyklov. „Jej skoré nasadenie môže negatívne ovplyvniť vývoj dievčaťa,“ varuje MUDr. Oros. Upozorňuje aj na riziko tromboembólií pri vrodených alebo získaných poruchách zrážavosti krvi a na problém fajčenia popri užívaní HAK. Keďže aj vďaka šetrnosti zdravotných poisťovní predpísaniu HAK väčšinou nepredchádzajú žiadne laboratórne vyšetrenia, je veľmi dôležité, aby sa gynekológ dozvedel všetko nielen o zdravotnom stave dievčaťa, ale aj jej blízkych príbuzných. Preto by ste v ambulancii mali spomenúť všetky zdravotné problémy, ktoré sa už vo vašej rodine vyskytli. „Tabletková antikoncepcia prešla vývojom. Dnešné moderné lieky sú účinné, bezpečné a pomáhajú zvládať napríklad nepravidelný cyklus, akné, mastnú pleť či menštruačné bolesti. Navyše, ide o lieky na predpis, preto minimálne raz ročne musí pacientka prísť na kontrolu do ambulancie, počas ktorej môžeme odhaliť prípadné zdravotné problémy,“ vyvažuje MUDr. Kotek varovania aj lepšími správami.

Toto nezabudnite

Gynekológovi spomeňte aj problémy, ktoré sa už vo vašej rodine vyskytli, najmä choroby žíl, trombózu, rakovinu, cukrovku, vysoký krvný tlak či cholesterol, ochorenia pečene, obličiek, psychické choroby.

Tomuto neverte

Pri prvom sexe sa nedá otehotnieť.

Pri styku počas menštruácie nemožno otehotnieť.

Výplach pošvy po pohlavnom styku zabráni počatiu.

Bez dosiahnutia orgazmu nie je možné otehotnieť.

Toto je pravda

Denne podstúpi potrat viac ako jedna adolescentka.

Potrat môže mať vážne dôsledky na ďalšiu tehotnosť.

Interrupcia môže spôsobiť neplodnosť.

Pri tehotenstve mladých dievčat súťažia o živiny jej stále sa vyvíjajúce telo a rastúci plod v brušku.

Na predpísanie HAK pred osemnástym rokom je potrebný informovaný súhlas rodiča.

