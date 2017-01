Včas s dieťaťom k očném. Prevenciu nezanedbávajte, môže mu zachrániť zrak

Štát nemá v súčasnosti preventívny program, ktorý by dbal na prehliadky u očného lekára. U zubára to existuje.

Vývin zrakovej poruchy sa dá výrazne znížiť a primeranou liečbou dokonca vyliečiť. Včasným odhalením takejto chyby sa dá predchádzať škuľavosti či tupozrakosti. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska preto v materských školách robí skríningy zraku. „Ak u dieťaťa nájdeme zrakovú chybu, rodičom odporučíme návštevu oftalmológa," povedala Tatiana Winterová z ÚNSS. Za posledné tri roky skontrolovali asi 23.000 detí, k lekárovi poslali približne 3900.

„Takéto kontroly sú dôležité," potvrdil Anton Gerinec, prednosta Kliniky detskej oftalmológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Dieťa totiž samo nevie odhaliť, že má problémy so zrakom, je na to zvyknuté od útleho veku. Malých pacientov je preto podľa neho dôležité prezrieť ešte pred nástupom do škôlky.

Aby nebolo neskoro

Liečba u škôlkarov je jednoduchšia ako u žiakov základných škôl. „Nástupom do prvého ročníka sa zrakové nezrovnalosti môžu zhoršiť, dieťa napríklad začne škúliť alebo sa stane tupozrakým," vysvetlil Gerinec. Približne 10% detskej populácie na Slovensku je podľa neho ďalekozraká, škúli asi 7%. Tento rok chce ÚNSS skontrolovať asi 10.000 škôlkarov v 200 materských školách vo veku 3 - 6 rokov. Skríningy bude robiť po celom Slovensku. Deti skontrolujú bezplatne a bezdotykovo cez moderný prístroj. Zariadenia sa môžu o túto službu iniciatívne uchádzať TU.

Zo sveta zrakovo postihnutých

Únia je najväčšou organizáciou zastupujúcou zrakovo postihnutých ľudí. Združuje ich tisíce. Zdraví ľudia podľa nej nevidiacich a slabozrakých v spoločnosti akceptujú. „Vždy sa snažia pomôcť," povedala Winterová. V terénoch im ale chýba dostatok jednoznačných informácií. Niektoré samosprávy v tom zaostávajú, poukázala ÚNSS. Treba podľa nej riešenia ktoré hendikepovaným umožnia využiť čo najväčší počet zmyslov.

Nevidiaci na orientáciu využívajú hmat, sluch a čuch. Pomáhajú im malé vrúbky na chodníkoch a priechodoch, zvukové upozornenia, tiež informačné systémy vybavené výstupom v syntetickej reči a popisom cesty. Slabozrakí používajú zvyšky svojho zraku, hmat, sluch a čuch. Často sa spoliehajú na kontrastné farby, zväčšené popisy či osvetlenie. Čuch je doplnkovým zmyslom najmä na získavanie správ z prostredia.



Problém môžu mať mnohí i s nákupom v obchodoch. Cestičky medzi regálmi sú niekedy úzke, sortiment môže personál presunúť z jednej strany predajne na druhú. Slabozrakí ťažko vidia na cenovky či na váhy vedľa ovocia a zeleniny. Spomínaná spoločnosť podporujúca skríningy v škôlkach by nevidiacim ľuďom mala v priebehu tohto roka poskytnúť vo svojich predajniach profesionálne vyškoleného nákupného asistenta. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ponúka bezplatné poradenstvo a služby, má osem krajských organizácií. Pomáha pri výbere kompenzačných pomôcok či úpravách domáceho a pracovného prostredia, pri využívaní Braillovho písma, jeho tlače, tvorbe reliéfnej grafiky. Poskytuje tiež prepis dokumentov do tohto písma.

