Vianoce nevoňajú všetkým. Deťom s migrénou vyvolá záchvat sviečka i radosť

Cesta k správnej diagnóze migrény je u detských pacientov často ťažká, náročnejšia než u dospelých.

Najmä ak sa celý záchvat začína cez brucho, prípadne sa úplne zaobíde bez bolesti hlavy. „Deti často nepresne opisujú prejavy migrény. S výraznými sprievodnými príznakmi, ako je vracanie, sa migréna diagnostikuje s oneskorením,“ vysvetľuje neurologička MUDr. Miroslava Muchová z Brna.

Všímajte si farbu

Abdominálnu migrénu, laicky brušnú, opisuje doktorka Muchová ako epizodickú bolesť v strede brucha, okolo pupka, pričom dieťa je medzi záchvatmi úplne zdravé. Bolesť je silná natoľko, že mu bráni v činnosti, vidíte, že bledne, sčervenie, má tmavé kruhy pod očami, vracia a hlava môže, no nemusí bolieť. Po hodine až dvoch je najčastejšie po všetkom, no občas potrápi až sedemdesiatdva hodín. Pri syndróme cyklického vracania je vracanie výraznejšie a pridáva sa i hnačka. Obe ochorenia zvyčajne prerastú do typickej dospeláckej migrény so silnými bolesťami hlavy. No príznaky bez nich dieťa k neurológovi hneď nenavedú. Pokazené bruško „zo stresu“ či z cestovnej horúčky si tak môže bezvýsledne liečiť roky.

Bolesť z radosti

To, prečo u niektorých detí prebieha migréna práve takto, nie je jasné. No zodpovedné bývajú rovnaké spúšťače typické pre migrénu hlavy ako čokoláda, čínske jedlo s glutamanom, spracované mäso s dusičnanmi, stres. Jednou z teórií sú zmeny v hladinách histamínu a sérotonínu, ktoré ovplyvňujú i pocity úzkosti či vzrušenia. Aj Dušanovi a jeho mame trvalo dlho, kým si uvedomili, že migrénu v bruchu uňho v skutočnosti štartuje obava, ale i radosť z rôznych udalostí. Výlety, sviatky, darčeky, pozvanie na narodeninovú oslavu či písomky. Čím viac sa tešil alebo bál, tým horší bol priebeh záchvatu.

„Mama mi musela veľa udalostí tajiť, aby som o nich vopred nevedel. Dodnes neviem, ako sa jej podarilo neprezradiť mi dovolenku v Španielsku. Došlo mi to až hodinu pred odletom. Pomohlo to,“ usmieva sa. Naučil sa netešiť, nič neplánovať. A rýchlo reagovať. „Ak som si nestihol dať liek prvých pár minút po tom, ako som pocítil, že bude zle, migréna už musela prejsť celá. Keď som v tomto stave prišiel domov zo školy, ľahol som si, a hoci boli len dve hodiny popoludní, bol som schopný spať až do druhého dňa. Nič iné nezaberalo,“ vysvetľuje Dušan, čo dobre poznajú všetci migrenici. Žiaľ, aj tí najmenší.

Žalúdok lieči hlava

Dušanovi pomohlo to, že sa dostal do správnych rúk – do ambulancie neurológa. Lekárka mu kázala písať si migrénový denník, čosi ako zoznam činností, ktoré za deň zažil, a jedál, ktoré zjedol. V jeho prípade sa bolesti stupňovali koncom roka, keď sa kopili úlohy do školy a blížili Vianoce so všetkým zhonom, svetielkami a vôňami. Pomáhali mu aj lieky, nie od žalúdka, ale riadne, proti migréne. „U detí sa podávajú bežné analgetiká. Dôležité je nečakať a dať ich hneď v začiatku bolesti, kým sa migréna nerozbehne. Špeciálne antimigreniká sa deťom do osemnásť rokov nepodávajú, okrem spreja do nosa, ktorý môžu už dvanásťroční. Podáva sa aj preventívna, profylaktická liečba každý deň, teda nielen pri záchvate. Redukuje frekvenciu a pomerne výrazne aj vracanie či napínanie pri migréne,“ ozrejmuje neurologička MUDr. Soňa Ostrihoňová, čo pomohlo Dušana vrátiť do života.

Chlapci migrénujú častejšie

Migrénou trpí tri a pol až päť percent školákov, väčšmi a v skoršom veku trápi chlapcov, dievčatá získavajú prevahu až po prvej menštruácii. Až štyridsať percent sedemročných a sedemdesiatpäť percent pätnásťročných trápia bolesti hlavy iného pôvodu. Aj osemnásťmesačné batoľatá zažívajú predzvesť dospeláckej migrény – benígne paroxyzmálne vertigo – krátke závraty s točením hlavy bez bolesti. A benígny paroxyzmálny torticollis, teda stočenie hlavičky do strany s vracaním, sa objavuje už dva mesiace po narodení. Úplne hororový je syndróm Alice v krajine zázrakov – detská obdoba migrény s aurou s rôznymi bizarnými optickými, sluchovými, časovými, priestorovými i dotykovými vnemami.

Nerobia sa mu kútiky?

Aj kútik na pere môže naznačiť spojitosť s migrénou. Štúdie preukázali, že u detí trpiacich deficitom vitamínu B2, riboflavínu, ktorý spôsobuje aj infekcie na perách, sa migrény vyskytujú častejšie. Takisto pri nedostatku vitamínu D a koenzýmu Q10. Dopĺňajte ich dieťaťu v mäse, pečeni, rybách, mlieku, vo vajciach, v semienkach.

