Viete, čo všetko škodí chrbtici bábätka? Možno aj vy robíte tieto chyby

Aby vaše dieťa nemalo v dospelosti zbytočné problémy s chrbticou, nezanedbajte ju už od jeho narodenia.

Novorodenec prespí až tri štvrtiny dňa, preto je kvalitný, skôr tvrdý matrac určite dobrá investícia. Nechajte dieťatko spať v polohe, aká sa mu páči. Väčšina detí sa ukladá do mierneho oblúka. Aspoň do dvoch rokov nedávajte do postieľky vankúšik, pre krčnú chrbticu je to absolútne nevhodné.

Súvisiaci článok: Zavinovanie vs. nosenie: Čo je pre bábätko zdravšie?

Nenosťe ho zvislo

Na nosenie malého bábätka je šatka skvelá pomocníčka, nie však vo zvislej polohe, ale tak, aby sa v nej dieťa mohlo skrčiť do polohy, ktorá mu pripomína pozíciu v maternici. Je to lepšie, ako keď nosíte dieťa na rukách a jeho chrbtica musí znášať časť hmotnosti hlavičky.

Nepomáhajte

Okolo pol roka si dieťatko začína sadať. Nechajte ho, nepomáhajte mu! Predčasným usádzaním by ste mu mohli len uškodiť. Nepodkladajte mu zbytočne chrbátik vankúšmi. Na chvíľu si môže posedieť vo vašom lone, kde sa kedykoľvek môže o vás oprieť a prestať namáhať. Samostatné posadenie môže prísť až v deviatom mesiaci.

Pozor na zbytočnosti

Rovnako škodlivé je nasilu pomáhať dieťaťu so vstávaním a s prvými krokmi. Jeho telo najlepšie vie, kedy je na čo pripravené. Ak máte doma chodúľku či hopsadlo, môžete naozaj len na chvíľku urobiť dieťaťu zábavu, no dlhším používaním sa narúša jeho správny vývoj. Nedávajte nechodiace dieťa zbytočne do zvislej polohy, chrbtica mu vtedy vyslovene trpí. Sem patrí aj zákaz vodenia dieťatka za ruky, keď začína chodiť. Naučí sa to aj samo! Navyše, len tak sa mu správne vyvinú svaly a koordinácia pohybov. Prvé pokusy s chôdzou sa môžu objaviť okolo jedenásteho mesiaca, samostatne sa drobec rozbehne asi v osemnástom mesiaci.

Čo ešte bábätku škodí?

vankúš v postieľke

dlhé nosenie na rukách vo zvislej polohe

chodúľka, hopsadlo

nasadzovanie ochrannej prilbičky proti udretiu hlavy – zbytočne zaťažuje krčnú chrbticu

nevhodná obuv

nadváha

vysedávanie v autosedačke -„vajíčku“, na ležadle či v kočíku - majú šikmé operadlo, dieťa sa rýchlo unaví a zosunie do nesprávnej polohy. Hlava mu padá na jednu stranu a hrozí nesprávne krivenie chrbtice. Dlhodobé sedenie je nevhodný nápor na chrbticu aj pre škôlkarov a žiakov.

Do perinky s ním

Aj pre vás, aj pre dieťa je dobré, ak s ním prvé týždne či dokonca mesiace manipulujete tak, že je zavinuté v perinke. Tá mu istí chrbátik, ktorý má ešte veľmi slabé svalstvo.

Paste koníčky

Pri dennom hraní môžete položiť dieťa aj na bruško. Okolo tretieho mesiaca by sa už malo vedieť oprieť o predlaktia, dvíhať hlavičku a neskôr aj telíčko až po bruško. Zapieraním o ručičky si spevňuje celú chrbticu.

Dostatok pohybu

Dieťa potrebuje odmalička dostatok pohybu, aby sa správne vyvíjalo a jeho svaly sa spevňovali. Nejde však o športovanie v pravom zmysle slova, naopak. Pre škôlkarov a žiakov je úplne nevhodné pestovanie činností zaťažujúcich viac jednu stranu tela, ako tenis, hokej, golf. Ani basketbal, volejbal či športy s doskokmi odborníci rozhodne neodporúčajú. Dobré je plávanie, bicyklovanie, korčuľovanie, jazda na koni, joga, ale aj obyčajné prechádzky a hry na ihrisku. Vhodné je mať doma fitloptu – no len na niekoľkominútové opakované sedenia počas dňa. Dlhodobé balansovanie na fitlopte opäť zbytočne preťažuje svalstvo.

Čítajte aj: Čo platilo včera, dnes už nemusí: Najväčšie mýty v starostlivosti o bábätká