Všimli ste si na spodnej bielizni dcérky toto? Skontrolujte prášok, v ktorom periete

Škvrny na nohavičkách dcérky môžu znamenať problém. Kedy ich určite treba riešiť?

Kým dievčatá nedorastú do puberty, ich bielizeň by mala ostať úplne čistá. Akékoľvek stopy môžu znamenať, že dievčatko má skrytý zdravotný problém. "Aj desaťročné dievčatka môžu mať výtok z pošvy. Obvykle ho sprevádza pálenie a svrbenie vonkajších rodidiel. Príčin je niekoľko," vysvetľuje detská lekárka MUDr. Iveta Kostelníková.

Chodí na WC správne?

V prvom rade to môže byť nedostatočná hygiena po stolici. "Vo výteroch sa často nájdu baktérie, ktoré žijú normálne v črevách. Možno používate nevhodnú kozmetiku alebo dráždivé pracie prášky. Príčinou výtokov ďalej môžu byť aj mrle. Tie sa môžu do pošvy dostať samy z konečníka, alebo sa tam prenesú prostredníctvom rúk, keď sa dievčatká škrabú v konečníku," vyratúva pediatrička, čo všetko si dievčatko spôsobí nesprávnou hygienou. Overte si radšej, či to robí správne, hoci sa vám už zdá veľká.

"Dospelácke" baktérie

Výtoky však môžu spôsobiť aj prekonané respiračné streptokokové infekcie, keď sa infekcia do genitálií dostane krvnou cestou. "Podieľať sa na výtoku môže aj kúpanie v bazéne. Výtok dievčat zvyčajne nemôžeme považovať za normálny, musíme hľadať a odstrániť jeho príčinu," upozorňuje lekárka dôrazne. "Určite by som odporúčala vyšetriť moč a urobiť výter z pošvy. U dievčat pred pubertou výtok neexistuje," prízvukuje MUDr. Kostelníková.

V puberte je okej

Ak však vaša dcérka vstúpila do puberty, zbytočne sa nemusíte znepokojovať. "U dievčat v období dospievania sa vplyvom estrogénov mení prostredie pošvy. Žliazky krčku maternice začínajú produkovať hlienový sekrét. Vtedy sa výtok môže objaviť. Takýto výtok je číry, páchne kyslo, na spodnej bielizni zanechá bezfarebné škvrny. Tu nie je potrebná žiadna liečba," ubezpečuje lekárka, že nie vždy treba dieťa zbytočne traumatizovať gynekologickým vyšetrením.

