Zlomilo si vaše dieťa nohu? Poradíme vám, prečo mať po ruke centimeter

Riziko poruchy rastu končatiny po úraze hrozí najviac deťom medzi 9. a 15. rokom. Máte také doma?

Ak si zlomí nohu dieťa je to iné, ako keď sa to isté stane dieťaťu. Malý človek totiž stále rastie. Na jednej strane majú deti výhodu. Veľa zlomenín sa u nich zahojí lepšie ako dospelým, no z iného dôvodu sú detské kosti zraniteľnejšie. Detské kosti totiž obsahujú chrupavku, rastové platničky, vďaka kotrým rastú kosti do dĺžky. Ak si ratolesť zlomí ruku či nohu v tomto mieste, môže sa kosť doslova zblázniť. Vedeli ste, že až 15 percent detských zlomenín zasiahne práve túto citlivú časť?

Pozor na ruky a nohy

Najrizikovejšie z tohto pohľadu sú dlhé kosti, teda stehenná, ramenná, kosti predlaktia a predkolenia. Ak zlomenina prejde rastovou platničkou, môže pri nesprávnej alebo zanedbanej liečbe viesť až k deformácii a poruche rastu kosti, môže dokonca prestať rásť. Nejde len o to, že kratšia ruka alebo noha nikomu nesvedčí, už pár centimetrov môže skelet dieťaťa vychýliť z osi, jednostranne mu zaťažiť kĺby a mať za následok ďalšie deformácie kostry.

Rizikovejší sú chlapci

Ak lekár po úraze pádom, úderom, nárazom či nehodou zlomeninu správne d iagnostikuje a liečbu ani vy nezanedbáte, nemáte sa čoho obávať. Nie je však na škodu, ak budete drobcovi preventívne obe nôžky i rúčky preventívne kontrolovať centimetrom. A viac strážte chlapcov. Narozdiel od dievčat, sa im rastové platničky uzavrú a nahradia pevným tkanivom neskôr ako dievčatám.

