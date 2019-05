6 potravín, ktoré sa tvária zdravo, no skôr vám uškodia

Pijete zásadne light nápoje, pojedáte odtučnené jogurty a máte pocit, že žijete super zdravo a štíhlo. Ktoré potraviny sú zdravé len akože a možno vám dokonca škodia?

Ak čítate najnovšie trendy v zdravej výžive, asi by ste umelé sladidlá či jogurty s 0% tuku nepovažovali za dobrú voľbu. Stále je ale veľa takých, čo si myslia, že kola „zero“ či „light“ sú fajn a pufrované ryžové chlebíčky k tomu sú na desiatu ako stvorené. Veď potom budeme štíhli, čiže zdraví! Pozrime sa radšej na to, ktoré potraviny ešte stále mnohí z nás pokladajú za zdraviu prospešné, pričom opak môže byť pravda.

Müsli tyčinky

Müsli tyčinky sú do istej miery prospešné vďaka vysokému obsahu vlákniny a vyššiemu podielu vitamínov a minerálov, ak sa avšak chcete zmestiť do istého kalorického rámca, buďte na pozore. Nemožno totiž povedať, že müsli tyčinky sú aj nízkokalorickou potravinou. Stačí sa pozrieť na energetickú hodnotu a ľahko zistíte, že jej množstvo je len o málo nižšia ako u bežných cukroviniek. To isté platí aj pre obsah tuku. Všímajte si v zložení najmä podiel ovsených vločiek. Tie by mali byť základ. A okrem nich ovocie. Kalorická hodnota by nemala prekročiť 1500 Kj na 100 g výrobku.