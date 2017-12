7 potravín, ktoré by ste nikdy nemali jesť po dátume spotreby

Kontrolujete si na potravinách dátum spotreby? Niekedy vám nepomôže ani privoniavanie a môže sa stať, že zjete niečo, čo už malo byť dávno v koši.

Ak si nechcete privodiť črevné problémy a ďalší deň stráviť v spoločnosti záchodovej misy, tieto potraviny určite nejedzte po dátume spotreby:

Vajcia

Čerstvé vajcia, ale aj ich krabicové náhrady by ste mali včas spotrebovať. „Vajcia by ste mali mať v chladničke tri až päť týždňov. Ak máte tekuté vajcia v krabici, po otvorení by ste ich mali minúť do troch až päť dní. Ak ste ich neotvorili, ich doba spotreby je nízka. Pozorne si skontrolujte dátum spotreby na krabici a snažte sa ich minúť do desiatich dní, "hovorí Jessica Crandall, dietologička. Ak vajíčka nemáte, tu je 12 skvelých tipov, čím ich môžete nahradiť.