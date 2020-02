Ako neprísť pri varení o všetky vitamíny? Ktoré sú najcitlivejšie?

Aj zeleninu možno tepelne upraviť tak, aby prišla o minimum vitamínov. Niektorým dokonca teplo otvorí cestu do organizmu.

Milovníci surovej stravy v tom majú jasno, varená zelenina stráca zbytočne vitamíny. Často sú presvedčení, že príde o vyše polovicu živín. Nemeckí odborníci však oponujú, že to nie je presne tak.

Neodídu všetky

„Niektoré vitamíny sa určite vplyvom tepla rozkladajú, z iných však môžete vďaka pôsobeniu tepla získať viac,“ vysvetľuje potravinársky chemik Sascha Rohn z univerzity v Hamburgu. Ak si napríklad pripravujete papriku, teplo ju oberie o časť vitamínu C, ktorý reaguje na varenie citlivo, obsahuje však aj vitamín A. A práve ten môže naše telo lepšie absorbovať až po tepelnej úprave. „Vitamín A je ako by zaseknutý v rastlinných bunkách, ktorá majú ochrannú vrstvu. Prirovnať ju možno k vosku. Ak budete konzumovať zeleninu surovú, vrstva sa optimálne nerozpustí a vitamín sa neuvoľní,“ približuje nemecký odborník pre portál eatsmarter.de.

Nie je teplo ako teplo

Podľa odborníkov je veľmi dôležité i samotné tepelné spracovanie zeleniny. Brokolica napríklad stratí po piatich minútach varenia vo vode tretinu vitamínu C. Keď ju však budete pripravovať rovnaký čas na pare, zachová si 80 percent vitamínu C. Príprava v pare je šetrnejšia, lebo zeleninu oberá o živiny len teplo a nie voda. Zelenina si vďaka úprave v pare zachová aj viac antioxidantov. Hamburský chemik preukázal, že hoci sa obsah niektorých antioxidantov behom varenia znižuje, vytvárajú sa molekuly s kratším vzorcom, ale s podobnými vlastnosťami ako pôvodné antioxidanty. Dôležité je aj to, po ktorej zelenine siahnete. Celý antioxidačný potenciál zostal nezmenený aj po hodine varenia napríklad v prípade kapusty.

Koľko vitamínu C sa stratí?

pri varení 50 percent

dusenie 30 percent

príprava na pare 25 percent

Striedajte

Medzi vitamíny, ktoré reagujú na teplo najcitlivejšie patria okrem vitamínu C, aj vitamíny B1 a B5. Organizmu určite najviac prospeje, ak budete ľahké tepelne upravené zeleninové jedlá, kombinovať s čerstvými šalátami. Po navarení jedlo zjedzte, opätovné ohrievanie zníži hladinu vitamínov.

