Bezkonkurenčné mafiny z ovsených vločiek. Lepšie trávenie i cholesterol, na celý deň

Vyskúšajte zdravšiu alternatívu ranného koláčika bez múky. S minimom kalórií a s vysokým obsahom zdravých tukov.

Ráno robí deň. Toto jedlo vám ho spríjemní do konca. Autor: Shutterstock

Zdravotná bomba na začiatku dňa pomôže zvládnuť aj neskoršie prehrešky. Napečte si ovsené mafiny do zásoby a vezmite do práce. Ingrediencie v ňom uľavia srdcu, cievam, črevám i nálade. Ak dodržíte presný postup, jeden koláčik dobroty bude obsahovať len 148 kilokalórií, necelý gram nasýtených tukov, 70 miligramov sodíka a sotva 9 gramov cukru. Zato tri gramy vlákniny, bielkoviny, vitamín D, vápnik, železo a draslík.

Potrebujeme:

2 banány

2 vajcia

1/3 šálky javorového sirupu

1/4 čajovej lyžičky soli

2 čajové lyžičky kypriaceho prášku

2 čajové lyžičky vanilínového cukru

1 polievková lyžica škorice

1 šálka gréckeho jogurtu

3 šálky ovsených vločiek

1 šálka mlieka

Postup:

Ingredience spolu dôkladne premiešajte. Zmes vlejte do papierových košíčkov pripravených v mafinovej forme. Pridajte drobné bobuľové ovocie, či oriešky do každej formičky. Vložte do rúry predhriatej na 180 stupňov Celzia a pečte približne 30 minút. Dobrú chuť :-)

Zdroj videa: fitness_trainer90 / instagram

