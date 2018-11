Bezkonkurenčný TIP blogera: Cigarety nahradil MŇAM sendvičmi. Zbaví zlozvyku aj vás?

Dva v jednom. Správny jedálniček vám pomôže zbaviť sa cigaretového zlozvyku a objaviť nový chuťový raj!

Andy Campbell, prispievateľ britského HuffPost a foodbloger sa odhodlal na vážnu vec. „Po 12 rokoch sa vzdávam fajčenia. Je to päťminútový proces, ktorý vás v myšlienkach prenesie inam. Cítim sa uvoľnene a spokojne. Zdroj endorfínov som sa rozhodol nahradiť ... sendvičmi," opisuje začiatok vojny s vlastným mozgom.

„Ak fajčíte, utlmíte svoje zmysly pre chuť a čuch. Dospel som k názoru, že tento boj môžem vyhrať, ak prekvapím svoje chuťové poháriky," opisuje Andy šťavnaté mňamky ako tuky či soľ, ktoré medzi najzdravšie práve nepatria. No ak si z každej doprajte primerané množstvo a primiešate kopec zdravých ingrediencií? „Každý deň sa cítim lepšie a ide to ľahšie. Najhoršie dni sú za mnou!" inšpiruje bloger ako sa k odvykaniu nakopnúť s väčšou chuťou. Podarí sa to aj vám?

Antinikotínový jedálniček na 7 dní ►►►

Pondelok

Sendvič s údenou morčacou šunkou a údenou mozzarelou. Andy tvrdí, že tieto dve ingrediencie sú stvorené pre seba. Doplňte čili omáčkou a kopou rukoly. Biele pečivo nahraďte celozrnným a zdravú chuťovku môžete jesť úplne bez výčitiek.