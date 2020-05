Čas na zber žihľavy končí. Máte už len pár dní, využite jej skvelé liečivé vlastnosti!

Žihľava je od listov cez kvety a semená až po korene skvelá rastlinka plná vitamínov, minerálov, flavonoidov a ďalších zdraviu prospešných látok. A je ľahko dostupná!

V ľudovom liečiteľstve je žihľava oslavovaná doslova ako kráľovná. Látky obsiahnuté v jej listoch majú najmä protizápalový a hojivý účinok, takže urýchľujú liečbu rán, ekzémov a poškodených tkanív. Pri vnútornom použití chlorofyl z rastliny povzbudí trávenie a pomáha okysličovať telo. Pôsobí aj proti málokrvnosti či reume. Odvar prospeje ľuďom s chorým srdcom, pri cukrovke, ale tiež pri virózach či hnačke. No a netreba zabúdať ani na skvelé účinky na vlasy či ako podporný prostriedok pri tvorbe materského mlieka. Tým sa ale výpočet jej účinkov rozhodne nekončí.

Využite apríl na zber žihľavy. Ktoré časti rastliny sú liečivé a ako ich užívať?

Kedy a kde sa oplatí túto skvelú rastlinu zbierať?

Žihľavu nájdete prakticky všade. Rastie ako burina v záhradách, popri chodníkoch v meste, na lúkach aj v lesoch. Vyhýbajte sa, samozrejme, miestam s vysokým pohybom áut, a nedajte sa zlákať ani pohľadom na statné, veľké byliny. Je pravdepodobné, že obsahujú viac dusičnanov, ako by bolo zdravé.

Na zber sa radšej vyzbrojte rukavicami a podľa znalcov je optimálny čas trhania okolo 14 hodiny. Približne 20. mája sa končí vhodné obdobie z hľadiska konzumácie, pretože neskôr už rastliny obsahujú priveľa spomínaných dusičnanov. Na mladé výhonky sa potom oplatí vybrať opäť až v septembri. Vtedy sa oplatia zbierať aj semienka žihľavy, ktoré môžete usušiť a chrumkať ako oriešky. Majú pozitívny vplyv na vlasy, nechty a pokožku.

Fenomenálna žihľavová kúra. Aby ste ocenili jej účinky, nemusíte piť len čaj

Pár rád k užívaniu žihľavy

Očistná kúra s čajom zo žihľavy by mala trvať 3 týždne, nie dlhšie. Čaj, najlepšie z 2 lyžíc čerstvých horných lístkov lúhovaných v 3 dcl horúcej vody 15 minút, by ste v tomto období mali piť niekoľkokrát denne a mal by tvoriť asi 2/3 všetkých prijatých tekutín.

Odvar na silné vlasy a proti ich padaniu si pripravte z 3 lyžíc listov, ktoré necháte pol hodiny lúhovať v pol litri vody s lyžicou octu.

Na kúpeľ na posilnenie celého tela, obľúbený aj pri reume, môžete okrem listov použiť aj korene žihľavy. Do hrnca nasypte 5 šálok posekaných listov aj koreňov, zalejte 3 litrami vriacej vody a nechajte 3 hodiny lúhovať. Potom preceďte a pridajte do vody vo vani. Takýto kúpeľ sa odporúča 2-krát týždenne po 15 minút.

Boľavé svaly a kosti potrebujú úľavu! Dôverujte medicíne našich starých mám

