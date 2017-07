Cuketová sezóna: Upečte si lahodné placky s bryndzovo-pažítkovým dressingom

Svieža, šťavnatá, s množstvom vitamínov a nízkou kalorickou hodnotou. Ak má cuketa dostatok vlahy, počas sezóny vás obdarí množstvom plodov.

Cuketa má až 90-percentný obsah vody. Nachádzajú sa v nej vitamíny skupiny B, vitamín C, K, A, E, minerálne látky – draslík, fosfor, horčík, vápnik, železo, meď, fluór a zinok. Ak sa snažíte schudnúť, cuketa vám môže pomôcť zredukovať svoju hmotnosť, pretože má nízku energetickú hodnotu, len okolo 75 kJ na 100 g. Vitamíny skupiny B blahodarne pôsobia na nervovú sústavu.

Ak ju zaradíte do svojho jedálneho lístka, bude si pochvaľovať aj váš tráviaci systém. Cuketa je ľahko stráviteľná a tým, že je zásaditá, pomôcť môže prekyslenému organizmu udržať acidobázickú rovnováhu. Vysoký obsah vody a draslíka pomáha vylučovaniu škodlivín z tela a obličiek. Ak máte problémy so zápchou, začnite jesť cuketu, ale aj so šupkou. Vláknina z nej vám vyčistí črevá, zlepší priechodnosť aj vyprázdňovanie. Vedci tiež potvrdili jej pozitívne účinky na srdce a obličky. Pomáha aj pri liečbe cukrovky, reumy, dny, preventívne pôsobí proti rakovine a chráni zrak.

Dobrá rada pri pestovaní

Ak pestujete cukety v záhrade, postupne oberajte plody. Najchutnejšie sú 10 – 20 centimetrové cukety. Nenechávajte ich zbytočne dlho prezrievať do obrovských rozmerov, pretože rastlina sa potom zameriava na produkciu semien a ostatné cukety nedokáže živiť.

Využitie v kuchyni

Mladá cuketa chutí výborne, keď ju nakrájate na tenké plátky, potriete olivovým olejom a cesnakom a z oboch strán upečiete alebo ugrilujete.

Keď ju podusíte na cibuľke a lyžici oleja, zmiešate so smotanou, pripravíte si výborný prívarok, ktorý môžete ešte na záver dohladka vymixovať.

Skúšali ste už dusenú cuketu s vajcom? Môžete si tak spraviť rýchle a výživné raňajky alebo večeru. Stačí, keď na lyžice oleja opražíte cibuľu a pridáte k nej nastrúhanú cuketu aj so šupkou. Keď zmäkne, rozbite do nej 2 – 3 vajcia zamiešajte a nechajte zapiecť.

Z cukety sa dajú vykúzliť výborné zeleninové fašírky. Pridajte nastrúhanú mrkvu, cibuľu, cesnak, zemiak, ovsené vločky, dochuťte bylinkami, obaľte v strúhanke a z oboch strán opečte na panvici.

Ak máte väčšie kúsky cukety, môžete vydlabať vnútornú časť a dať pripiecť do rúry. Predpečené kúsky môžete naplniť ľubovoľnou plnkou, posypať syrom a dať zapiecť.

Väčšie kúsky môžete vypražiť v trojobale alebo v cestíčku.

Ak máte radi cestoviny, spravte si rýchlu omáčku. Cuketu nakrájajte na malé kocky, pridajte pokrájané paradajky, cesnak, čerstvú bazalku a do desiatich minút máte hotovú výživnú a zdravú omáčku na cestoviny.

Piekli ste už sladký cuketový koláč? Vyskúšajte to! Ani nezistíte, že v ňom je cuketa.

Asi najobľúbenejšie sú cuketové placky. Na inšpiráciu vám ponúkame jeden recept, v ktorom sme nepoužili ani štipku múky:

Cuketové placky s bryndzovo-pažítkovým dresingom

Potrebujeme:

šálka mladej nahrubo nastrúhanej cukety

​3 zemiaky

2 strúčiky cesnaku

1 cibuľa

1 KL soli

štipka čierneho korenia

1 KL majoránu

olej

Dresing:

200 g bryndze

300 ml kyslej smotany

zväzok čerstvej pažítky

Mladú cuketu nastrúhame aj so šupkou na strúhadle. K cukete pridáme nahrubo nastrúhané zemiaky, nadrobno nakrájanú cibuľu a pretlačený cesnak. Posolíme, posypeme majoránom a okoreníme mletým čiernym korením. Zamiešame a necháme asi 15 minút odpočívať. Keď cuketa so zemiakmi pustí šťavu, vyžmýkame prebytočnú vodu a vyformujeme hrubšie placky, ktoré opekáme na rozpálenej panvici.

Dresing spravíme veľmi jednoducho. Bryndzu zmiešame s kyslou smotanou a nadrobno nasekanou čerstvou pažítkou. Týmto lahodným dresingom polejeme upečené placky.

