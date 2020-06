Diéta zaradená v kultúrnom dedičstve UNESCO: 16 zložiek podporí srdce, imunitu i chudnutie

Poznáte ju? Je pomerne jednoduchá, keďže obsahuje kopec dobrôt, no zároveň vyžaduje viac ako len odhodlanie zhodiť pár kíl.

10 tipov odborníčky, ako do leta zhodiť jedno konfekčné číslo a dostať sa do formy

Nevyvážený jedálniček plný stužených tukov, cukrov, polotovarov, nedostatok spánku a stres sú faktory, ktoré vedú k zhoršeniu imunity. Zdravá a vyvážená strava, ktorá znižuje nadváhu a obezitu, zlepšuje a eliminuje aj celú radu civilizačných ochorení, ako je cukrovka, cholesterol, dna, vysoký krvný tlak, znižuje užívanie liekov a zlepšuje aj imunitu organizmu. Viacero múch jednou ranou zabijete stravou, ktorá je už 8 rokov zahrnutá do zoznamu UNESCO ako nehmotné kultúrne dedičstvo - stredomorskou diétou.

Speváčka Adele schudla 20 kg. Takto sa jej to podarilo!

Zmena od základu

Nejde len o diétu, ale celkovo o úpravu životného štýlu. „Okrem zdravého jedálnička sa odporúča pridať aj vhodnú a primeranú pohybovú aktivitu, dostatok spánku, aspoň 6 hodín denne, relaxáciu a minimalizovať stres,“ upozorňuje výživová poradkyňa Radka Baldová. Strava by mala zahŕňať sezónne a lokálne potraviny. Dôležitá je aj zdravá a šetrná úprava jedla. To by tiež malo byť ľahké a dobre stráviteľné, aby čo najmenej zaťažovalo trávenie. Dbajte aj na dostatočný pitný režim. Základ jedálnička by malo tvoriť ovocie a zelenina pre ich vysoký obsah vitamínov, minerálov a vlákniny. Rovnako tak výborným zdrojom vlákniny sú napríklad strukoviny, ktoré určite do stredomorskej stravy patria aspoň 2-krát týždenne. Ďalej celozrnné obilniny, tučné aj chudé ryby alebo iné chudé mäso, kyslomliečne výrobky, morské plody, olivový olej, orechy, bylinky a koreniny.

10 tipov odborníčky, ako do leta zhodiť jedno konfekčné číslo a dostať sa do formy

Vláknina v hlavnej roli

Absolútne najdôležitejší je ale dostatočný prísun vlákniny. „Vyvážený jedálny lístok s dostatočným množstvom vlákniny je totiž dôležitý pre správnu skladbu črevného mikrobiómu. Ak je v čreve zlý mikrobióm, vznikajú tu zápalové procesy, ktoré vedú k priepustnosti črevnej sliznice, preťažení pečene a imunitného systému,“ vysvetľuje Radka Baldová. Pre jeho správne fungovanie je podstatné telu dodať v potravinách dostatok vitamínov, minerálnych látok, esenciálnych bielkovín a mastných kyselín alebo napríklad využívať antibiotické pôsobenie potravín alebo korenia. Imunostimulačné účinky majú tiež bylinky a niektoré huby.

Ktoré potraviny nám tieto látky dodajú a nemali by chýbať vo vašom jedálničku? ►►►