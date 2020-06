Dobré vs. zlé tuky. K chudnutiu potrebujete oboje, expertka vás zorientuje

Máte v druhoch tukov večný guláš? Stačí si zapamätať pár čísel, aby ste to už nikdy nepoplietli.

Výživový príbeh o tukoch bol v minulosti o dosť jednoduchší: nasýtené tuky boli zlé a polynenasýtené tuky boli dobré. Tento príbeh je však o niečo komplikovanejší. Kľúčom v rozhodovaní medzi dobrými a zlými tukmi je nájsť medzi nimi tú správnu rovnováhu. Susan Bowermanová, expertka na výživu v spoločnosti Herbalife Nutrition prináša niekoľko rád, ako ju dosiahnuť najmä medzi dvoma druhmi polynenasýtených tukov a to omega-3 a omega-6.

Cielite na zdravé OMEGA tuky? Ak ich jete takto, škodíte si

Trojky či šestky?

Výrazy omega-3 a omega-6 sa vzťahujú na chemickú štruktúru mastných kyselín a existuje niekoľko omega-3 a omega-6 mastných kyselín, ktoré konzumujeme. „Nie je to tak, že by jedna z týchto skupín tukov bola zlá. V skutočnosti v oboch skupinách nájdeme esenciálne mastné kyseliny – čiže tie, ktoré musíme jesť, pretože ich naše telo nedokáže vyprodukovať. V malom množstve a v správnej rovnováhe slúžia esenciálne mastné kyseliny na podporu rastu, zraku a mozgovej aktivity," objasňuje odborníčka.

►Tri kyseliny, ktoré ochránia vás i vaše dieťa. Posledná väčšine z vás chýba!

Problém je v tom, že v našom stravovaní je táto rovnováha úplne mimo. „Naše potraviny prekypujú tukmi omega-6, no nezahŕňajú dostatok tukov omega-3. A keď je rovnováha v nerovnováhe, môže to ovplyvniť aj naše zdravie," dodáva.

7 najzdravších olejov do šalátu. Pozor, na horúcej panvici sa menia na nebezpečnú bombu

Tuky lovcov a zberačov

No nebolo to tak vždy. Strava, ktorú jedli naši dávni predkovia, mala správnu rovnováhu mastných kyselín zo všetkých rastlinných potravín, ktoré jedli, ako je zelenina, ovocie, orechy a semiačka. Aj keď sa nezdajú mastné, všetky rastlinné potraviny obsahujú stopy oboch esenciálnych mastných kyselín. „Odhaduje sa, že táto strava pre lovcov a zberačov obsahovala zhruba rovnaké množstvo omega-6 a omega-3 mastných kyselín – alebo rovnováhu asi jedna k jednej. Približne za posledných 150 rokov sa naše stravovanie zmenilo natoľko, že teraz jeme asi 15-krát viac tukov omega-6 ako omega-3, čo spôsobuje nerovnováhu v príjme tukov," hovorí Susan Bowermanová.

Strašiak palmový olej: Naozaj je taký škodlivý?

Jedným z najväčších prispievateľov k tejto nerovnováhe je obrovské množstvo olejov (vyrábaných z rôznych zŕn) – napríklad kukuričný olej je jedným z najbohatších zdrojov omega-6 tukov. Tieto tuky nachádzame vo všetkom, od vyprážaných potravín, pečiva a čipsov, až po šalátové dresingy a sladkosti. Zároveň nejeme dostatočné množstvo omega-3 tukov z potravín ako sú ryby, zelenina a orechy.

Chcete si znížiť cholesterol? Dajte si orechy. Koľko ich treba zjesť a čo ešte vylepšia?

Rovnováha je kľúčová

Jednoduchým znížením celkového množstva tukov, ktoré jete, môžete pomôcť posunúť rovnováhu na správnu stranu. Väčšina konzumovaných potravín s obsahom tuku je primárnym zdrojom tukov omega-6. Následne by ste sa mali ubezpečiť, že jete dobré tuky – ak je to možné, skúste jesť viac rýb. „Ak ich nemáte vo svojom jedálničku, začať môžete aj tuniakom alebo lososom v konzerve, ktoré sa dajú použiť ako náhrada namiesto hydiny, napríklad keď si robíte cestoviny. Ak nemáte možnosť jesť ryby aspoň párkrát týždenne, mali by ste zvážiť doplnky z rybieho oleja," odporúča výživová odborníčka.

Sú ryby naozaj zdravé, keď v nich našli ortuť?

Zelené tuky

Zelenina a ovocie majú prirodzenú rovnováhu mastných kyselín, preto sa snažte zahrnúť niektoré z nich do každého jedla. Plody majú väčšinou tuk vo svojich semenách, takže tie s jedlými semenami – ako je bobuľové ovocie a kivi – sú veľkým zdrojom týchto zdravých tukov. Popremýšľajte aj o orechoch a semiačkach v rámci snackov. Sú skvelou náhradou za čipsy či krekry, ktoré môžu byť plné menej zdravého tuku omega-6.

Čítajte aj: Vyzerajú zdravo, ale! Týchto 9 potravín s vysokým obsahom toxínov by ste nečakali