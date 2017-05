Aby vaša polievka či omáčka boli skutočne domáce, vypestujte si sami aj bežné korenia, ktoré do nich pridávate.

Hoci čierne či nové korenie, bobkový list aj rascu kúpite za pár centov v každom supermarkete, neviete nič o ich pôvode. Čím ich ošetrovali, aby nesplesneli, kde a ako dlho čakali, kým ich zabalili a posunuli do maloobchodnej siete. A niekedy je aj lepšie nevedieť to... Neuvažovali ste ešte o vlastnej produkcii? Vôbec to nie je komplikované.►