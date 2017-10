Gaštany namiesto tabletky proti bolesti? Ich účinok je fantastický

Nenechajte si ujsť sezónu gaštanov a doprajte si poriadnu porciu. Ich účinky ocenia tehotné ženy, diabetici, reumatici, ale aj tí, čo bojujú s migrénami či vysokým cholesterolom.

Ak neviete, čo robiť cez víkend, tak choďte zbierať gaštany. Nie všetky sú jedlé, ale aj tie nejedlé pomáhajú. Plody pagaštanu konského stačí nazbierať, dať do pláteného vrecka a nahriať. Vrecúško ocenia najmä reumatici, keď si teplé gaštany priložia na boľavé kĺby.

Masť na boľavé kĺby

Obľúbenú masť z pagaštanu si môžete pripraviť aj sami. Čerstvé plody postrúhajte, alebo ich nechajte vysušiť a rozdrvené ich premiešajte s roztopenou bravčovou masťou. Použite toľko masti, aby všetky drvené gaštany boli zaliate. Päť minút povarte na miernom plameni, po vychladnutí, prikryte a odložte. O päť dní masť opäť povarte a odložte. To musíte zopakovať ešte 2x, vždy po piatich dňoch, varte päť minút. Ak chcete, aby mala masť aj hrejivý efekt, pridajte do nej sušené mleté čili hneď pri prvom varení. Po poslednom prevarení, masť sceďte a naplňte ňou sklenené poháriky.

Domáci zábal a kúpeľ

Bolia vás päty, chodidlá či prsty na nohách? Uľavte im kúpeľom. Zmes z nasušených drvených gaštanov povarte desať minút vo vode. Na 5 litrov vody budete potrebovať 20 lyžíc gaštanovej zmesi.

Foto: Shutterstock.com

Ak sa vám podarí gaštany rozdrviť na prach, zmiešajte ho s vriacou vodou. Tej použite len toľko, aby vznikla hustá pasta. Tou si natrite boľavé chodidlá alebo kĺby, kým je ešte teplá. Omotajte mikroténom a zabaľte sa do deky, aby ste boli v teple.

Perfektný zdroj vitamínov

Gaštan jedlý je výborná pochúťka, ktorá zahreje počas chladných večerov. Navyše obsahuje aj veľa minerálov a vitamínov. Je výborným zdrojom vitamínu C, ale obsahuje aj vitamíny B, E a K. Tehotné ženy ho ocenia kvôli kyseline listovej a ľudia so sklonom k depresii by mali jesť gaštany kvôli obsahu kyseliny pantoténovej. Gaštany dodajú organizmu aj železo, vápnik, horčík, fosfor, draslík a sodík. Vďaka zinku v gaštanoch budete mať krásnu pleť a pevné lesklé vlasy. Selén vám povzbudí obranyschopnosť, mangán ochraňuje pred cukrovkou a meď pred histamínovou intoleranciou.

Prečo by ste mali jesť gaštany?

Chránia:

• pred osteoporózou a artrózou

• pred kazivosťou zubov

• pred vysokým krvným tlakom

• pred chudokrvnosťou z nedostatku železa

• pred vysokou hladinou cholesterolu

• pred cukrovkou a artritídou

• pred ateriosklerózou, srdcovými chorobami

• pred svalovými kŕčmi

• pred zrýchleným tepom

• pred duševnými chorobami

• Parkinsonovou chorobou

• Alzheimerovou chorobou

Gaštan jedlý sa ukrýva v šupke husto posiatej pichliačmi. Foto: Shutterstock

Čo ešte dokážu?

• podporujú imunitný systém a tvorbu materského mlieka

• obnovujú črevnú mikroflóru po užívaní antibiotík a silných hnačkách

• zlepšujú kvalitu vlasov, pokožky a nechtov

• upravujú hladinu cukru v krvi

• majú antiseptické účinky

• pomáhajú pri diéte, urýchľujú metabolizmus, detoxikujú

• zmierňujú migrény a predchádzajú im

• znižujú cholesterol

• znižujú vysoký krvný tlak

• pomáhajú myslieť a správne fungovať mozgu



Ako upiecť gaštany?

Najlepšie si pečené. Ak sa do pečenia pustíte sami, prevoňajú vám celý dom.

1, Jedlé gaštany opláchnite v teplej vode a narežte na oblú časť krížik.

2, Vysteľte plech papierom na pečenie.

3, Poukladajte gaštany na plech krížikom hore.

4, Gaštany pokropte trochou vodou, aby sa veľmi nevysušili.

5, Pečte ich v rúre pri teplote 220° Celzia.

6, Doba pečenia závisí od veľkosti gaštanov, pri väčších to môže trvať aj 30 minút, pri maličkých 15 minút.

7, Narezaná šupka sa otvorí a vnútro gaštanu sa sfarbí na hnedo.

8, Kým sú teplé, trošku ich osoľte.

9, Zjedzte ich teplé.

