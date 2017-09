FIT s vlákninou! Využite jej ozdravný potenciál naozaj naplno

Vláknina znižuje riziko cukrovky, zlepšuje trávenie, pomáha nám udržiavať si optimálnu hmotnosť. Väčšina z nás jej ale konzumuje málo. Koľko je optimálne a kde ju nájdeme?

Vláknina je súčasťou rastlinnej stravy a prechádza naším tráviacim systémom bez toho, aby sa vstrebala. Existuje rozpustná a nerozpustná vláknina. Logicky teda rozpustná sa rozpúšťa vo vode a nerozpustná nie. Má pre zdravie nesmierny význam.

Benefity vlákniny

Rozpustná vláknina je účinným prostriedkom na zníženie obsahu cholesterolu v krvi aj na znižovanie cukru v krvi, čím je perfektnou prevenciou voči cukrovke.

vláknina je účinným prostriedkom na zníženie obsahu cholesterolu v krvi aj na znižovanie cukru v krvi, čím je perfektnou prevenciou voči cukrovke. Nerozpustná vláknina pomáha prechodu skonzumovanej stravy cez tráviaci trakt a zvyšuje objem stolice. Podporuje citlivosť tela na inzulín a tiež je prevenciou voči cukrovke. Je užitočná pre tých, ktorých trápia zápchy či nepravidelná stolica.

FOTO: Toto ste netušili! 3 fakty o vláknine, ktoré by ste mali vedieť

Vláknina je tiež prospešná na udržiavanie optimálnej telesnej hmotnosti, ako prevencia vysokého tlaku, pomáha udržiavať správnu hladinu cholesterolu v krvi, reguluje pohyby čriev a predchádza vzniku hemoroidov, pomáha dosiahnuť sýtosť, znižuje riziko rakoviny hrubého čreva aj prsníka, znižuje riziko vzniku cukrovky. Zvýšením príjmu vlákniny o dve dávky denne v celozrnných produktoch si môžete znížiť riziko diabetu 2. typu až o 21%! Zároveň však treba dostatočne piť, aby ste dokázali naplno využiť jej cenné účinky pre zdravie.

Metabolizmus uspávate zbytočne. 10 trikov, ako mu zvýšiť otáčky

Koľko denne a kde ju nájsť

Vlákninu je lepšie prijímať z prirodzených potravín, teda ovocia a zeleniny, než z potravinových doplnkov. Jej optimálne množstvo je u žien do 50 rokov 25g denne, pre staršie 21g. U mužov do 50 rokov je to 30g vlákniny denne, nad 50 rokov stačí 30g. Aby ste mali predstavu, tak napríklad 1 plátok celozrnného chleba obsahuje asi 3g vlákniny, šálka ovsených vločiek 4g a šálka varenej čiernej fazule 15g vlákniny.

Dobré zdroje rozpustnej vlákniny sú ovos, hrach, fazuľa, jablká, citrusové ovocie, mrkva, jačmeň, psyllium.

► Schudnete, zbaví vás zápchy a prečistí črevá. Vyskúšajte skorocel indický

Zdroje nerozpustnej zase celozrnná múka, pšeničné otruby, orechy, fazuľa, karfiol, zelené fazuľky, zemiaky.

Keďže väčšine z nás chýba v každodennej strave dostatočné množstvo vlákniny, nemali by ste na tieto potraviny zabúdať. Vyššie uvedené zdravotné benefity overené výskumami by mali byť dosť dobrou inšpiráciou, nie?

Bude vás zaujímať: