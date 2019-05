Jahody vám pomôžu chutne schudnúť! Koľko porcií vylepší cholesterol?

Dali ste si už voňavé jahody? Odborníci vidia ich potenciál nielen v boji proti obezite. Určite ich počas sezóny neobíďte.

Rozmýšľate v obchode nad košíkom jahôd? Určite si ich pribaľte do nákupu. Jahody obsahujú oveľa viac vitamínu C ako citrusové ovocie. Už 150 g pokryje dennú dávku tohto vitamínu. V máji na pultoch nájdete už aj niektoré druhy jahôd, ktoré sú vypestované na Slovensku. Sezóna chutného ovocia je odštartovaná.

Zaženú bolesť

Nie je to však jediné pozitívum jahôd. Výskum univerzity v americkom Michigane potvrdil, že v tomto ovocí sa nachádza druh kyseliny salicylovej, ktorá účinkuje tak dobre proti bolesti ako populárne tabletky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej. Okrem spomínaného vitamínu C sa v jahodách nachádzajú vitamíny skupiny B, vitamín K, meď, železo, horčík, mangán. Mnohé výskumy zároveň ukázali, že jahody majú veľký potenciál v prevenciu proti oxidačnému stresu. Dokážu bojovať aj so zápalom či znížiť riziko obezity, vysokého krvného tlaku, cukrovky 2. typu či dokonca rakoviny.

Vylepšia hodnoty

Nemeckí odborníci vidia veľký potenciál jahôd najmä v boji s obezitou. Ich hlavnou výhodou je, že sú chutné. Konzumácia jahôd zvyšuje hladinu hormónu adiponektínu, ktorý je zodpovedný za reguláciu pocitu hladu. Výhodou je, že zároveň znižujú oxidačný stres. U ľudí s nadváhou býva výraznejší. Americkí vedci z Výskumného centra pre výživu zase servírovali ľuďom s nadváhou štyri 80 gramové porcie jahôd denne. Po týždni sa im začala znižovať hladina cholesterolu v krvi. Či výskumom veríte alebo nie, určite čerstvé jahody v sezóne neobíďte.