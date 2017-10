Kvety na zjedenie: Chrumkajte hlavne farebné, neuveríte, aké poklady skrývajú

S jedlými kvetmi rozkvitnú nielen jedlá, nápoje a dezerty. Vďaka ich liečivým účinkom môže prekvitať aj zdravie. Ak nemáte peľovú alergiu.

Jedlé kvety nie sú len hitom súčasnosti, v kuchyni sú doma stovky rokov. Jedlá nimi zdobili Rimania, Gréci, Indovia aj Číňania. Dnes sa vo veľkom používajú vo vrcholovej gastronómii po celom svete. Na tanieri si môžete nájsť nielen bylinky, ale aj lupienky všetkých farieb a hlavne chutí. Borák chutí jemne uhorkovo, kapucínka má zas pikantnú reďkovkovú príchuť, kvet pažítky je sladko-štipľavý, púpava medová, fialky aromatické, okvetné lístky slnečnice alebo nechtíka neraz vylepšujú cesto na chlieb alebo sušienky.

Ak chcete rastlinu konzumovať, musíte si byť stopercentne istí, že je jedlá. A to ešte stále nemusí znamenať, že je aj chutná. Pestovaniu liečiviek a jedlých kvetov sa pred piatimi rokmi začal profesionálne venovať aj tridsaťtriročný Andrej Košút z Trenčianskej Teplej. Po štúdiu udržateľného poľnohospodárstva a rozvoja vidieka naberal skúsenosti v zahraničí ako projektový manažér. Dnes má svoj projekt – prevádzkuje kvitnúcu farmu s rozlohou osemdesiatpäťtisíc štvorcových metrov. S tridsiatimi zamestnancami na nej pestuje vyše päťsto druhov rastlín. „Najžiadanejšie sú minifialky a kapucínka. Zdravotné benefity jedlých kvetov sú rovnaké ako pri celej rastline, ale mnohokrát je v kvete koncentrovanejší obsah cenných látok,“ hovorí Andrej.

Rozkvitnutý raj

V prvom vykurovanom skleníku u Andreja rastie vyše stovky primárne liečivých bylín. „Tento skleník sa používa na zimnú produkciu a množenie rastlín,“ hovorí majiteľ, zatiaľ čo my sa rozplývame nad omamnou vôňou citrónovej bazalky, oregana i ligurčeka. Začína sa prvá ochutnávka – kvety begónie, boráka, uhorky s drobnými plodmi, kapucínky a sirôtky. Je neuveriteľné, akými rozmanitými tvarmi, farbami, ale hlavne chuťami sú obdarené. „Na farme sa vyhýbame používaniu priemyselných hnojív. Snažíme sa využívať ekologické materiály, veľa vecí recyklujeme a dávame im druhý život,“ pýši sa farmár prúteným plotom, ktorý s pomocníkmi vyrábali tri mesiace. Ohradzuje výbeh pre husi, sliepky, ovce a poníky. Aj z nich je úžitok. Trus je skvelé ekologické hnojivo.

Sú zdravšie?

Ak rastlinky nazbierate v ranných hodinách, vydržia dlhšie čerstvé. Snažte sa konzumovať iba okvetné lístky, teda lupienky, tyčinky a piestiky odstráňte. Zbavíte sa peľu, ale neraz aj horkej chuti. Poniektoré si môžete vypestovať aj vo vlastnej záhrade alebo v črepníku. Najmenej problematické sú kapucínka, aksamietnica, pažítka, fialka, sirôtka, nechtík, cuketa alebo uhorka.

„Výrazná farba kvetov poukazuje na vysoký obsah antioxidantov ako flavonoidy a fenoly. Okrem nich obsahujú kvety malé množstvo minerálov ako draslík, vápnik, horčík, železo, mangán, zinok a molybdén a vitamínov A, C, skupiny B,“ hovorí naturopatka a nutričná poradkyňa Eva Blaho, ktorá odporúča len kvety z vlastnej úrody a od špecialistov, ktorí ich pestujú bez pesticídov. „Vyhýbajte sa aj kvetom nazbieraným v parku alebo pri ceste, pre výpary z výfukov aj pre lepšiu identifikáciu,“ radí odborníčka na bylinky.

Tieto nie!

Vyhýbajte sa jedovatým kvetom, ako je hortenzia, ľalia, ľuľkovec, durman, kvet fazule, paradajok, zemiakov, zlatý dážď, čemerica, konvalinka, oleander, náprstník či prýštec. Po požití čakajte hlavne tráviace ťažkosti, ale v malom množstve neohrozujú život.

Alergici, pozor na ústa!

Konzumácii jedlých kvetov by sa mali vyhýbať ľudia s genetickou predispozíciou k tvorbe IgE – protilátok proti peľom. "U ľudí s peľovou alergiou, by po požití kvetov so stopami peľu mohli vzniknúť dráždivé pocity, akými sú svrbenie a pálenie, prípadne aj opuch pier a slizníc v ústnej dutine a hrdle. Hrozia aj typické ťažkosti spojené s peľovou alergiou – ako sú alergická nádcha, alergický zápal spojiviek, problémy s dýchaním vyvolané zúžením priedušiek, kožné prejavy, opuchy, žihľavka a zhoršenie ekzému najmä v okolí úst," upozorňuje MUDr. Janka Rafajová, alergiologička z Martinského centra imunológie ľudí, ktorí by na jedlé kvety mali radšej zabudnúť.

