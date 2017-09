Mlieko pre mačku? Prečo stále opakujeme rovnaké chyby?

Premýšľate nad dobrotou, ktorú by ste dali vašej milovanej mačičke? Radšej príliš neexperimentujte. Mačkám, ak majú byť zdravé, dokonalo stačia granule!

Mačka je na rozdiel od psa striktný mäsožravec. „Ak ju dlhodobo kŕmite nevhodnou stravou, srsť bude strácať svoju kvalitu a lesk, a môže vypadávať. Mačka začne priberať a môže sa dopracovať k obezite. Hrozia jej aj vážne problémy so zubami, ktoré majitelia často podceňujú,“ varuje MVDr. Pavol Valašek z kliniky v bratislavskej Petržalke.

Tučnota ich ohrozuje

Veterinár odporúča sledovať mačací trus, ktorý nesmie byť ani suchý, ani mäkký, a mal by mať tvar šúľka. Vítané nie sú ani vetry či zápach z papuľky. „Ak chováte mačku v byte, dôsledne dodržiavajte dávky krmiva, ktoré odporúča výrobca. Nájdete ich na obale. Pozor aj na kastrované mačky, musíte ich kŕmiť stravou určenou pre ne,“ radí doktor Valašek.

Každé kilo navyše vašemu maznáčikovi ničí kĺby aj kosti. Prekrmovaním mačke poľahky privodíte problémy s dýchaním, cukrovku, infarkt aj rakovinu. „Obezita je choroba, nie kozmetická chyba. Akýkoľvek pohyb je dôležitý, ale je až na druhom mieste. Po strave, ktorá má na kondíciu zásadný vplyv,“ dodáva skúsený veterinár.

Granuly úplne stačia

Ako zistíte, či vaša mačka nemá „slaninku" navyše? „Ak od rebier odsuniete viac ako centimetrovú vrstvu tuku, vaša mačka má zrejme nadváhu,“ konštatuje MVDr. Milan Švihran z kliniky v Jarovciach. Inak – priemerná európska mačka má okolo troch a kocúr do štyri a pol kilogramu. Mačka naozaj nepotrebuje veľa.

„Celý život ju môžete kŕmiť granulami, no keďže má až trojnásobne viac čuchových buniek než človek, voňavej kapsičke dá prednosť. Ak ju mierne ohrejete a uvoľní arómu, ulahodíte aj váhavej mačke,“ prezrádza doktor a zároveň chovateľ Švihran overený trik. Kvalitné granuly podľa veterinárov poskytnú mačke všetko, čo potrebuje. Obsahujú vyvážený pomer vlákniny, bielkovín aj tukov. Kapsičky sú podľa nich skôr na spestrenie jedálneho lístka, no keďže sú viac vodnaté, poslúžia dobre tým jedincom, ktorý menej pijú.

Meníte stravu?

Granuly, kapsičky ani konzervy nestriedajte, mačky to zle znášajú. „Komerčné krmivá sú potravinové koncentráty a črevá mačky si na ne musia zvyknúť. Akákoľvek zmena môže spôsobiť hnačku,“ apeluje Pavol Valašek a za výnimku označuje maródujúce mačky so špeciálnou diétou. Ak ste sa rozhodli zmeniť výrobcu krmiva, dávkujte ho postupne, aspoň počas desiatich dní. Najskôr miešajte nové s pôvodnými v pomere pol na pol. Potom zo starších postupne uberajte a pridávajte nové.

A čo surové mäso? „Pri ,indoorových‘ mačkách býva zlý metabolizmus dusíkatých látok jedným z hlavných dôvodov chronického zlyhania obličiek. Často je to v kombinácii s nedostatočným pitným režimom,“ poukazuje veterinár na to, čomu môžete predísť kvalitnými granulami. Navyše, mnohé mačky trápi alergia na niektorú zložku mäsa. „Často netolerujú hovädzie mäso, ryby a mliečne výrobky. Prejavuje sa to vracaním, hnačkami aj nechutenstvom,“ konštatuje doktor Švihran.

Mlieko nie je pre mačky!

„Mačke chýba enzým na štiepenie mliečneho cukru. Z kravského mlieka ju môže prehnať,“ varuje MVDr. Švihran, ktorý by uprednostnil mlieka pre mačky. Vynechajte aj údené, solené a plesňové syry: „Mačka ich nepotrebuje, ale aspoň sú živočíšneho pôvodu, takže v menšom množstve jej obohatia jedálny lístok.“ Pre pekný lesk srsti vášmu maznáčikovi občas nakvapkajte do misky dve až tri kvapky kvalitného rastlinného či rybacieho oleja.

