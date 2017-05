Mrazené ovocie a zelenina: Myslíte, že sú horšie ako čerstvé?

Mrazené ovocie a zelenina sú dobrou alternatívou. Podľa niektorých odborníkov sú dokonca mrazené plody výživnejšie ako čerstvé! Prečo?

Nová štúdia zrealizovaná v Spojených štátoch tvrdí, že mrazené ovocie a zelenina sú pre naše zdravie naozaj prospešné. Ľudia, ktorí pravidelne svoju mrazničku zásobujú práve takýmito potravinami, zjedia oveľa viac jedál bohatých na živiny ako ľudia, ktorí sa spoliehajú na čerstvé ovocie a zeleninu. Podľa zistení odborníkov majú výrazne väčší príjem kľúčových živín ako draslík, vláknina a vápnik.

Zmrazené ale zachované vitamíny a výživné látky

„Akékoľvek ovocie alebo zelenina sú lepšie ako žiadne,“ uvádza sa v štúdii, ktorú viedol Dr. Maureen Storey z Americkej spoločnosti pre výživu. Po porovnaní správania spotrebiteľov mrazeného ovocia a zeleniny s ostatnými spotrebiteľmi od roku 2011 do roku 2014 prišli odborníci k zisteniu, že tí, ktorí jedia mrazené plody, skonzumujú v úhrne viac ovocia a zeleniny, než milovníci čerstvých plodov. Vďaka tomu majú oveľa vyšší príjem živín vrátane draslíka, vlákniny, vápnika a vitamínu D. Výskumníci tiež zistili, že dospelí spotrebitelia mrazených plodov mali výrazne nižší BMI – index telesnej hmotnosti - ako tí, čo mrazený tovar nekupujú.

Nedajte sa odradiť slabšou farebnosťou

Podľa odborníčky na výživu Lary Metz sú mrazené plody skvelou alternatívou k čerstvým. „Ja svojim klientom odporúčam mrazené ovocie a zeleninu, ak nemajú prístup k čerstvým produktom,“ vraví a dodáva: „Sú zmrazovené v stave maximálnej zrelosti a majú veľa vitamínov a antioxidantov.“ Ich výhodou oproti čerstvým plodom je i to, že po zakúpení a domácom skladovaní nie sú vystavené vzduchu, teplu či svetlu, takže môžu byť dokonca zdravšie. „Čerstvé plody, ak ich rýchlo nespotrebujete alebo nevhodne skladujete, sa môžu čoskoro začať kaziť,“ upozorňuje odborníčka.

Podľa nej si mnohí nekúpia mrazené ovocie či zeleninu aj preto, že boli pred zmrazením blanšírované a nemajú dostatočne výraznú farbu, prípadne majú inú textúru, ako čerstvé plody. No ak nie sú použité žiadne konzervanty či farbivá, je to len veľké plus. Zamraziť si môžete aj vlastnú úrodu, ak ju nespotrebujete v čerstvom stave. Je totiž nesporne lepšie dať si mrazené ovocie či zeleninu, ako žiadnu! Lekári odporúčajú konzumovať päť až šesť porcií zeleniny a ovocia denne, čo dodržiava ledva tretina dospelých.

