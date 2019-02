Najcennejšia korenina sveta je slnkom života: Ochráni vás pred najväčšou pliagou!

Ak si niečím okoreniť život, tak rozhodne šafranom. Je to silný antioxidant a vynikajúca prevencia pred najčastejšou príčinou úmrtia Slovákov.

Vedeli ste, že srdcovo-cievne ochorenia vezmú ročne na Slovensku ešte viac životov než rakovina? A to až približne 30-tisíc! Diagnóza srdcového zlyhávania zapríčiňuje u nás až 14-tisíc hospitalizácií za jediný rok. Práve pred nimi pôsobí šafrán ako prevencia.

Červené ázijské korenie zafarbí jedlo či vodu nádherne sýtou žltou farbou. Je symbolom slnka, a teda prílevu energie do tela. A to sedí!

Vzácny a pracný

Pýtate sa, prečo je šafran najdrahším korením? Na kilogram je potrebných 200-tisíc kvetov šafranu, z ktorých sa ručne odoberajú čnelky. Jeden človek ich za deň oberie v priemere 70 gramov.



Rozkvitá krásnymi fialovými kvetmi. Každý z nich má 3 čnelky, ktoré sa starostlivo ručne oddeľujú. Foto: Shutterstock

Pozor na množstvo!

Aj jeho chuť je bohatá. Preto ho do jedla stačí pridať na špičku noža. Aj ako liečebná dávka postačí 30 až 50 miligramov denne. Denný príjem by nemal byť vyšší ako 1 gram. Na nadmernú konzumáciu si dajte obzvlášť pozor! V opačnom prípade hrozí nevoľnosť, bolesti hlavy až halucinácie. Konzumovať by ho nemali ani tehotné ženy.

V čom všetkom pomôže?

Šafran je okrem antioxidantov predovšetkým zdrojom vitamínov B, C, v malom množstve obsahuje aj áčko. Z minerálnych látok sa v ňom nachádza hlavne draslík, horčík, železo a vápnik.

Menej zjete, nálada stúpne

Tiež máte často nutkanie siahať po jedle a maškrtách aj keď nepociťujete hlad? Možno za to môže nízka hladina serotonínu. Hormónu, ktorý ovplyvňuje aj náladu, spánok i emócie. Práve šafrán ho dokáže zvýšiť.

Okrem chudnutia vám tak pomôže aj pri depresívnych a úzkostných stavoch. Výskumy potvrdili aj jeho pozitívny vplyv na účinky antidepresív. Navyše sa považuje aj za afrodiziakum.

Lepšie trávenie



Šafran dodá jedlu prekrásne žiarivú farbu. Foto: Shutterstock

Ťažké jedlo? Dochuťte ho štipkou šafranu. Zlepší peristaltiku čriev a upokojí žalúdok.

Ďalšie účinky: