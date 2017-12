Naozaj diétne DIAvýrobky? Cukrovkári, dávajte si pozor!

Neliečená či zle liečená cukrovka môže viesť až k amputácii nohy, zlyhaniu obličiek či slepote. Preto sa oplatí dôkladne sledovať, čo si ako diabetik vložíte do úst!

V rodine cukrovkára netreba variť rôzne jedlá. Ako diabetik si však musíte strážiť množstvo skonzumovaného, teda sacharidové jednotky. Ich rozpis vám musia dať v diabetologickej ambulancii.

Majú obmedzenia

Nie je to celkom jednoduché, no každý cukrovkár by si mal všetky zjedené potraviny bez rozdielu započítať do svojich sacharidových jednotiek. Žiaľ, aj diabetické výrobky dvíhajú krvný cukor, len o čosi pomalšie než nediabetické. Dokonca bežná horká čokoláda zdvihne glykémiu menej ako diabetická! Označenie dia mnohí odborníci nepovažujú za rozumné, lebo zvádza na ich konzumáciu týchto potravín bez toho, aby ste si uvedomili, že obsahujú isté množstvo cukru.

Jednoduchý vzorec

Ako zistíte počet sacharidových jednotiek (SJ) v jedle? Ak poznáte hmotnosť jedla a obsah sacharidov povedzme na 100 g tohto jedla, dajú sa SJ jednoducho vypočítať. Tu je príklad: Máte 40-gramovú oblátku, na obale ktorej je uvedené, že v 100 gramoch obsahuje 45 gramov sacharidov. Výpočtom 45 : 10 = 4,5 zistíte, že 100 gramov oblátky obsahuje 4,5 SJ. Vy ale chcete vedieť SJ len v 40-gramovej oblátke. Výpočtom (4,5 : 100) x 40 = 1,8 zistíte, že 40-gramová oblátka obsahuje 1,8 SJ.

Množstvo SJ, ktoré môžete prijať, a ich rozloženie v rámci dňa, vám odporučí lekár. Dôležité je dodržiavať ich, aby ste si udržali správnu hladinu cukru v krvi bez zbytočných výkyvov, ktoré ničia jemné cievy a majú ďalekosiahle zdravotné následky.

Pravidlá stravovania diabetika

Z jedálnička by ste mali rozhodne vylúčiť bielu múku, rozvarené cestoviny, bielu ryžu, knedle, cukor. Naopak vhodné sú pre vás potraviny ako zelenina, neprezreté ovocie, celozrnné potraviny, strukoviny, orechy, semienka, mliečne výrobky s nízkym obsahom tuku.

Nevynechávajte raňajky, pomáhajú vám kontrolovať si apetít počas dňa a udržiavať si tak stabilnú hladinu krvného cukru. Nesladená káva, čaj, zelenina, biely jogurt, kúsok ovocia, varené vajíčko, šunka či syr, to je ono.

Namiesto ovocných džúsov a sladených bublinkových nápojov pite čistú vodu. Uprednostňujte zelenú listovú zeleninu, menej sladké druhy ovocia. Alkohol najlepšie úplne vynecháte, obsahuje množstvo cukru. Mäso jedzte chudé biele, ryby a morské plody. Chlieb a cestoviny celozrnné, hnedú ryžu namiesto bielej. Vyberajte si nenasýtené tuky ako olivový, kukuričný či slnečnicový olej.

