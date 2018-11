Nie ste leniví, chýba vám železo. TOP potraviny účinnejšie ako špenát

Nič sa vám nechce? Ste unavení a neviete sa sústrediť? Často stačí len pridať do jedálneho lístka to pravé...

Dobre ste sa vyspali, extrémne ste sa nenamáhali a napriek tomu nemáte chuť pustiť sa do nových vecí? Ste stále unavení a nezabrala vám ani tretia káva? Práve únava a celkové oslabenie je prvým príznakom nedostatku železa v krvi. Ak tento stav trvá dlho, postupne prerastie do vážnych zdravotných problémov. Železo je totiž nevyhnutne dôležité a ovplyvňuje celý organizmus. Jeho hlavným významom je, že ako súčasť hemoglobínu zabezpečuje prepravu kyslíka z pľúc do tkanív a opačným smerom posiela oxid uhličitý. Bez železa všetkým orgánom a tkanivám chýba kyslík a bez neho nepracujú ako majú.

Neberte hneď tabletky!

Ak ste bledí a unavení, v prvom rade sa snažte železo dopĺňať prirodzene, teda zo stravy. Vsaďte na pestrosť a kombinujte mäso, strukoviny, obilniny, zeleninu i ovocie. Na raňajky si dajte ovsené vločky, jogurty či vajíčka. K obedu nejedzte len diétnu hydinu a ryby, ale aj bravčové mäso, hovädzie a divinu. Aj ryža so zemiakmi sú výdatným zdrojom železa a keď si dáte aj pórkovú alebo brokolicovú polievku, ste na dobrej ceste. Železo sa ukrýva v toľkých potravinách, že nakombinovať vždy nové a chutné jedlo nebude problém ani na večeru. Omeleta so špenátovými listami, zeleninový šalát s kozím syrom, do ktorého môžete pridať aj uvarenú šošovicu alebo si pripravte pórové rizoto s petržlenovou vňaťou.

Pamätajte si!

1, Na desiatu a olovrant si dajte ovocie, obsahuje totiž vitamín C. Pomôže vám lepšie vstrebať železo, ktoré budete mať v raňajkách, obede alebo vo večeri.

2, Železo sa lepšie vstrebe do organizmu zo živočíšnej stravy ako z ovocia a zeleniny, preto si vegetariáni a vegáni musia príjem železa strážiť.

3, Ohrození sú aj vitariáni, ktorí svoje jedlo tepelne neupravujú. Železo sa lepšie vstrebáva zo stravy, ktorá je uvarená či upečená.

Máte málo železa?

Anémiu hľadajte aj pod pojmom málokrvnosť. Bežne sa používa i slovo chudokrvnosť, ale je nespisovné. Na to, aby ste mali anémiu, stačí, keď...

ste žena so silnejšou menštruáciou. Málokrvnosť často trápi aj tehotné a dojčiace.

strácate krv pre chorobu, máte hemoroidy alebo žalúdkové vredy

máte viac ako päťdesiat rokov

vyfajčíte viac ako škatuľku cigariet denne alebo ste alkoholik

ste vegetarián alebo vegán

Pozor by si mali dať aj darcovia krvi

Ďalšími, kto by mal dbať na dostatok železa v potravinách sú darcovia krvi. Neraz sa stalo, že darcu krvi nemohli pustiť na odber, pretože preventívne vyšetrenie ukázalo nízku hladinu železa. Na Slovensku daruje ročne krv viac ako 317 000 ľudí, z toho pravidelných darcov krvi je 113 820. Asi 40-tisíc darcov krvi spájajú facebookové stránky projektu Moja krvná skupina. Práve pre nich vznikla špeciálna sada receptov zameraná na doplnenie železa. Ak by ste ju chceli dostať aj vy, stačí sa prihlásiť na tejto stránke. Nájdete medzi nimi aj recept na domácu paštétu, ktorý sa vám môže hodiť v nadchádzajúcom predvianočnom období.

