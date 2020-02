Od koreňa po list. V šupkách týchto plodov vyhadzujete najviac živín

Stonky, hlúbiky a šupky z ovocia a zeleniny zväčša pri varení vyhadzujeme, no práve tieto „odrezky“ môžu jedlá obohatiť o ďalšiu chuť aj živiny.

Možno ste sa už stretli pri príprave jedál s termínom „stravovanie od hlavy až po chvost“ (z angl. nose to tail eating). Ide o koncept, ktorého cieľom je zredukovať živočíšny odpad tým, že sa využijú všetky časti zvieraťa na prípravu jedla. Podobným konceptom, ktorý sa uplatňuje na rastliny a zeleninu, je zase „stravovanie od koreňa až po list“ (z angl. root to leaf eating). Znamená to jednoducho využiť z ovocia a zeleniny čo najviac a teda nevyhadzovať šupky, stonky či vňate, ktoré sú obvyklým odpadom pri ich spracovaní.

Napríklad hodnota ovocia a zeleniny, ktoré každoročne vyhodí priemerný Američan, je až 1 600 dolárov. Väčšinu z toho, čo vyhadzujeme, tvoria časti rastlín, ktoré sú však stále použiteľné, chutné aj výživné. Namiesto toho, aby sme ich vyhodili do koša alebo v tom lepšom prípade do kompostu, môžeme využiť niektoré odrezky z ovocia a zeleniny na zvýšenie svojho príjmu živín.

Susan Bowermanová, výživová poradkyňa, prináša niekoľko tipov, ako čo do najväčšej miery využiť všetky časti ovocia a zeleniny a tým menej plytvať potravinami.

Listy z repy či bielej reďkovky

Oproti jemnejšej listovej zelenine (ako napríklad špenát či mangold) sa varia o trochu dlhšie, avšak aj tie sú rovnako chutné. Ak teda v obchode natrafíte na repu alebo bielu reďkovku s listami, máte šťastie a získavate tak dva druhy zeleniny za cenu jednej. Rovnako ako v iných druhoch listovej zeleniny, aj tu sú obsiahnuté živiny – najmä vitamíny C a K, beta-karotén, kyselina listová, meď a draslík.