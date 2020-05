Odborníčka odhaľuje zásadu ako zistíte, z ktorých potravín schudnete práve vy

Nepotrebujete žiadnych predražených výživových poradcov. Jedzte skutočné potraviny a budete zdraví aj štíhli, odporúča popredná dietologička.

Uznávaná česká odborníčka a propagátorka zdravej výživy Margit Slimáková si myslí, že okrem záplavy najrôznejšieho jedla v našich obchodoch sme zaplavení aj množstvom kadejakých vzájomne si protirečiacich odporúčaní, čo máme a nemáme robiť a čo jesť, aby sme boli zdraví a štíhli. Pýtali sme sa jej, ako sa v tom má bežný človek vyznať.

Na čo by sme mali dbať pri výbere zdravých potravín? A komu veriť?

Čím viac všetky tie rady počúvame, tým menej vnímame potreby nášho tela. Sledujeme, čo tvrdia časopisy, lekári, kamarátky, kolegyne... A sme čoraz viac zmätení a zneistení. To je podľa mňa hlavný problém. Som presvedčená, že každý z nás môže jesť veľmi dobre, slušne, zdravo, chutne aj cenovo dostupne. A stačí na to jediné pravidlo zdravej výživy – jedzte skutočné potraviny a jedlá z nich. Nekupujte ultra spracované produkty, ale základné potraviny. Ak chcete urobiť dieťaťu kašu, nerobte ju z instantných presladených prefabrikátov, kúpte obyčajné ovsené vločky, jablká, hrozienka, biely jogurt a z toho urobte základnú kašu.

A ak nemáme v okolí biofarmu či ekoobchod, len obyčajný supermarket?

Ak začnete jesť skutočné potraviny, nech budú odkiaľkoľvek, urobíte ten najväčší a najdôležitejší krok k zdravej výžive. Netrápme sa tým, čo nie je možné. Lebo stres nám môže ublížiť viac než akákoľvek potravina.

Čo sú vo vašom ponímaní skutočné potraviny?

Sú to základné potraviny, ďalej minimálne priemyselne upravované potraviny a jedlá pripravené z nich. Problém vidím v ultra spracovaných potravinárskych produktoch. Základná potravina je akákoľvek rastlinná potravina, ideálne tá, ktorá vyrastie z kvalitnej pôdy, ďalej akákoľvek živočíšna potravina, ideálne zo zvieraťa kŕmeného kvalitnou stravou, s ktorým sa slušne zaobchádzalo, a pod minimálnou priemyselnou úpravou rozumiem fyzikálnu úpravu, napríklad keď sa zo smotany stlčie maslo. Alebo fermentáciu, povedzme biely plnotučný jogurt. Ak bol osladený, ochutený, odtučnený, už nie je dôvod ho jesť.



Sama Margit je nádherne štíhla práve vďaka prirodzeným potravinám. Foto: Robo Hubač

Takže sa netreba hnať za biopotravinami?

Základné zloženie ako bielkoviny, cukry, tuky, majú približne rovnaké ako „nebio“. No biopotraviny majú takmer určite menšiu záťaž zvyškami agrochemikálií a vyšší obsah niektorých mikroživín. Ale konzumácia biopotravín nie je len to, čo jeme. Je to náš postoj k ochrane životného prostredia a rešpekt k zachovaniu udržateľnosti poľnohospodárstva, čistoty ovzdušia, vody, pôdy... Je to vyšší level.

Ako naložiť s odporúčaním - počúvajte svoje telo a budete vedieť, čo jesť a čo vám škodí? Čo ak svoje telo nepočujem?

Viete prečo ho nepočujete? Lebo jeme komerčnú stravu, kde je hromada cukru, dochucovadiel, zvýrazňovačov chute, aditív... Vnímame tieto neprirodzené chute a túžime po nich. Prvá podmienka, aby sme dokázali počúvať svoje telo, je jesť skutočné potraviny. Ak si na nich postavíte jedálny lístok na dva-tri mesiace, chute sa vám úplne zmenia a začnete reakcie svojho tela vnímať. Ale pri prevahe komerčnej, bežnej stravy na to nemáte šancu. Je to, akoby ste chceli počúvať spev vtákov v meste, kde je strašný rachot dopravy. Tam si vtáčí spev nevieme užívať a vnímať ho. Vinou komerčných potravín nevnímame skutočné potreby tela a skutočné chute. Takže prvý krok – skutočné potraviny a potom vnímať, čo nám telo hovorí.

Ste krásne štíhla. Pomáhajú skutočné potraviny aj chudnúť?

Nikdy neodporúčam nejakú stravu na chudnutie. Telo si za pár mesiacov pri stravovaní skutočnými potravinami nájde optimálnu hmotnosť bez toho, aby sme ho kontrolovali, premeriavali, vážili. Tieto potraviny obsahujú množstvo mikroživín a neprejedáme sa nimi. Za tridsať rokov praxe som nemala klienta, ktorý by stlstol z ovsených vločiek, vajíčok alebo zo šošovice. To sú jednoducho potraviny, ktorými sa nikto z nás neprejedá. Najeme sa do sýtosti a je to v pohode. Nie sú návykové, nenútia nás jesť ich neprimerane.

Kto je Margit Slimáková

Jedna z najznámejších českých špecialistiek na zdravotnú prevenciu a výživu. Venuje sa poradenstvu a hlavne osvete v oblasti zdravého životného štýlu. Žila a pracovala v Nemecku, Číne, USA, vo Francúzsku. S manželom Ivanom majú tri deti.

