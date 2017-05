Ostalo vám jedlo zo sviatkov? TOTO s ním nikdy neurobte, ohrozíte zdravie najbližších

Otvorili ste sterilizovaný hrášok a neminuli ste ho celý? Nenechávajte ho v konzerve...A nerobte ani ďalšie nezmysly, ktoré vás zbytočne oberajú o zdravie.

PET fľaše i plastové tégliky z rastlinného masla či z jogurtu nepoužívajte opakovane. Keď sú prázdne, patria do koša. Čím viac obalov príde s potravinou do styku, tým viac chémie sa do nej dostane......a vedeli ste, že kyslé potraviny sa nemajú rady s alobalom?

Čítajte aj: Nevyhadzujte potraviny! Tieto vydržia dlhšie než si myslíte

Známy bisfenol

Vedci už dobrých dvadsať rokov vedia, že chemická látka bisfenol A má vlastnosti podobné estrogénu a patrí medzi endokrinné disruptory, teda látky, ktoré v tele narušujú funkciu prirodzených hormónov. Bisfenol A, známy aj pod skratkou BPA, nájdete v plastových fľašiach, nádobkách na potraviny, plastovom príbore, na vnútornej strane plechoviek... Boli vykonané štúdie, ktoré spájajú bisfenol A s rakovinou prsníka aj prostaty, predčasným nástupom puberty či s hyperaktivitou detí a obezitou.

Plasty vyrábajú z hormónu???

Americký profesor biológie Frederick vom Saal, jeden z najznámejších odporcov BPA, už roky bije na poplach. „Keby som vám povedal: Aha, tu je balíček antikoncepčných piluliek, vyextrahujme z nich hormón a urobme z neho plast, asi by ste si mysleli, že som blázon. No nápad využívať pohlavný hormón na výrobu plastu je naozaj totálne šialený,“ vraví biológ, u ktorého by ste doma žiadne plastové nádoby nenašli. „Držím potraviny od plastu čím ďalej. Nikdy by som v ňom jedlo neohrieval, už vôbec nie v mikrovlnke. A pivo pijem z fľaše, zásadne nie z plechovky.“

Zákaz pre dojčenské fľaše a...?

Výskumy okolo BPA však pomaly prinášajú výsledky. Kanada už v roku 2008 zakázala používať túto chemikáliu pri výrobe dojčenských fliaš pre deti do jedného roku a o tri roky neskôr začal platiť rovnaký zákaz v celej Európskej únii. Neskôr desať európskych krajín zakázalo BPA pre všetky potravinárske aplikácie určené deťom do troch rokov a od vlaňajška platí vo Francúzsku zákon zakazujúci bisfenol A v úplne všetkých obaloch na potraviny. Belgicko zvažuje rovnaký krok.

Mamičky, veríte reklamám a nečítate obaly. Toto si na jogurtoch pre svoje zlatíčka všímajte!

Bezpečný?

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín EFSA sa však zatiaľ drží stanoviska, podľa ktorého je BPA pri súčasnej úrovni expozície populácie bezpečný pre všetky aplikácie... Ozaj, vedeli ste, že do tela sa vám dostáva aj cez kožu vždy, keď v obchode chytíte účtenku z pokladnice? Po potravinách je totiž druhým najdôležitejším zdrojom bisfenolu A termopapier.

Škatuľky rozlišujte

„Ľudské telo je od narodenia zaťažené rôznymi chemickými látkami a tak, keď to je možné, mali by sme sa vyhýbať expozícii akýmkoľvek chemickým látkam, nielen z obalov,“ diplomaticky vraví Ing. Milada Syčová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade. No ako pripúšťa, plasty všeobecne môžu byť zdrojom látok, ktorými môže byť kontaminovaný ľudský organizmus. Nejde však o žiadnu akútnu otravu, ale o postupné zbieranie cudzích látok v našom tele. "Podľa nariadení Európskej komisie aj parlamentu sa však na výrobu plastových obalov môžu používať iba látky uvedené v zozname, pričom všetky prešli hodnotením rizika, posúdila sa ich toxicita a určil špecifický migračný limit, teda najvyššie prípustné množstvo, ktoré sa môže uvoľniť do potraviny,“ dodáva odborníčka na hygienu výživy.

Ide o množstvá, ktoré sa podľa súčasných poznatkov nepovažujú za škodlivé, respektíve ohrozujúce ľudské zdravie...

Škatuľková diéta po novom: Meal prepping vás nestojí nič a schudnete ľahšie!

Jedlo do obalu od masla?

Ing. Syčová varuje najmä pred opakovaným používaním PET fliaš, téglikov od jogurtov a ďalších plastov, ktoré boli vyrobené na jednorazové použitie. „Na tento účel sa testovaním overilo, že sú bezpečné. Spotrebitelia sú však veľmi vynachádzaví a dokážu ich používať neuveriteľným spôsobom.“ Bežné je zamrazovanie potravín do vymytých jogurtových téglikov, zarábanie malinoviek deťom do PET fliaš... Ani plastové škatuľky priamo určené na uskladňovanie potravín však často nepoužívame správne.

Čítajte písmenká

O tom, aká dóza je na čo vhodná, vás informuje označenie na nej. "Ak je tam len údaj o materiálovom zložení ako PP, PS či PET a symbol o recyklácii, neodporúčam v nej zohrievať jedlo v mikrovlnke, umývať ju v umývačke riadu či dávať do mrazničky. Rovnako ak je na nej piktogram preškrtnutej mikrovlnky či umývačky. Pri nerešpektovaní môže hroziť riziko vyššej migrácie látok z plastu do potraviny,“ pripúšťa odborníčka.

Aj v kozmetike sú! Nebezpečné látky, ktorým sa radšej vyvarovať