Pesticídy v mede! Včely ich nápor nezvládajú. Čo nám hrozí?

Ukázalo sa, že niektoré pesticídy sú nebezpečnejšie, než sa predpokladalo. Vedci sa obávajú aj ich vplyvu na zdravie ľudí.

V roku 2013 Európska únia dočasne zakázala istý druh pesticídov – neonikotinoidov. Výskumy predchádzajúce tomuto rozhodnutiu odhalili, že niektoré včely boli pod vplyvom týchto látok natoľko dezorientované, že neboli schopné po zbere nektáru trafiť naspäť do úľa. Okrem toho boli aj náchylnejšie na rôzne choroby. V niektorých prípadoch tiež nedokázali dochovať včeliu kráľovnú, ktorá ako jediná dokáže založiť novú včeliu kolóniu.

Momentálne sa v Európskom inštitúte pre bezpečnosť potravín bude rozhodovať o tom, či sa tieto pesticídy nezakážu úplne. Prvou krajinou, ktorá ohlásila totálny zákaz je Francúzsko. Najnovšie obavy vyvoláva výskum, podľa ktorého neonikotinoidy obsahujú medy z celého sveta a hladiny pesticídov sú v nich veľmi vysoké.

Do výskumu zapojili aj rodinu a známych

V roku 2012 sa rozšírenie neonikotionoidov po svete rozhodli preskúmať vo Švajčiarsku na University of Neuchâtel. Výskumný tím pod vedením Alexa Aebiho požiadal svojich kolegov, priateľov a príbuzných, aby zo svojich zahraničných ciest priniesli med. Za tri roky sa im takto podarilo nazhromaždiť 198 vzoriek zo všetkých kontinentov, z výnimkou Antarktídy. Všetky tieto vzorky následne otestovali na prítomnosť neonikotinoidov

Škodlivé hladiny pesticídov

Zo skúmaných medov až tri štvrtiny obsahovali jeden z piatich neonikotinoidov. Z nich až polovica obsahovala dva až päť rôznych neonikotinoidov. Až 48 percent kontaminovaných vzoriek dosiahlo hladinu, pri ktorej sa vyskytujú výrazne škodlivé účinky na opeľovačov.

To, že toľko vzoriek obsahovalo neonikotinoidy vedcov veľmi neprekvapilo, keďže použivanie týchto pesticídov je rozšírené. Veľké obavy ale majú z toho, že mnoho vzoriek z celého sveta dosahovalo neuroaktívne hladiny. Znamená to, že pesticídy v mede dokážu priamo vplývať na nervový systém hmyzu a poškodiť ho. V zime totiž včely prežívajú tak, že jedia med a sú tak neonikotinoidom chronicky vystavené.

Vedci požadujú úplný zákaz a dôslednejší výskum

Ďalším problémom môže byť aj to, že niektoré vzorky medu obsahovali až niekoľko neonikotinoidov. Každý z nich pôsobí na iné proteínové receptory v nervových systémoch hmyzu. Výskumníci teraz apelujú na to, aby vlády začali dôsledne zbierať a analyzovať dostupné dáta. Farmári zo severnej Ameriky a z Európy síce vedú záznamy o tom, ako a koľko neonikotinoidov používajú. Tieto záznamy však treba previesť do geografických databáz.

Takéto databázy môžu odhaliť lokálne korelácie medzi pesticídmi a zdravým hmyzu a mohli by poskytnúť ďalší dôležitý dôkaz toho, že neonikotinoidy treba celkom zakázať. Neonikotinoidy z medu môžu mať pri tom vplyv aj na zdravie ľudí. Vedci sa obávajú, že môžu zvyšovať riziko ochorení ako sú Parkinsonova, Alzheimerova, schozofrénia, či iné ochorenia centrálneho nervového systému.

