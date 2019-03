Plesnivé, zmäknuté, scvrknuté. Čo robiť inak, aby vaše potraviny nekončili v koši?

Viete, ako potraviny správne nakupovať a skladovať, aby neskončili v kontajneri? Poznáte rozdiel medzi dátumom spotreby a minimálnej trvanlivosti?

Niektoré národy sú viac uvedomelé a snažia sa neplytvať potravinami. Ako napríklad Nemci. Do roku 2030 by chceli potravinový odpad zredukovať na polovicu. Ich vláda apeluje nielen na výrobcov a obchodníkov, ale aj na spotrebiteľov. Podľa Spolkového ministerstva hospodárstva konči ročne v kontajneroch 55 kíl potravín na hlavu.

Pritom polovica by sa dala ešte zužitkovať. Ovocia a zelenina tvoria približne tretinu takého odpadu. Nasledujú varené pokrmy, chlieb a pečivo, nápoje, mliečne produkty, ryby a mäso.

Aj mnohí Slováci, najmä mladí a vzdelanejší, sa už snažia produkovať čo najmenej odpadu, aj potravinového. Aj svojich potomkov učia rozmýšľať podobne. Vychovávať by sme však mali nielen svoje deti, ale aj samých seba. Odborníci nám radia, ako potraviny čo najlepšie zužitkovať.

Nakupujete správne?

- Nákup si plánujte vopred, pomôže vám zoznam na papieriku či v mobile.

- Do obchodu nikdy nechoďte hladní. Prázdny žalúdok vyvoláva spontánnu reakciu kúpiť niečo, čo potom nezjete.

- Premyslite si, koľko jogurtov či iných výrobkov skutočne skonzumujete, a radšej kupujte menšie balenia, hoci sa vám zdajú finančne menej výhodné. Ak počet či veľkosť produktu predimenzujete, splesnivie alebo zoschne, a potom ho vyhodíte.

Čo patrí do chladničky?

- Ovocie a zeleninu ukladajte do špeciálnych priečinkov chladničky dole, ryby a mäso do spodného priečinku, mliečne produkty do stredného, syry a zvyšky hotových jedál do horného. Vajcia, mlieko a nápoje majú svoje miesto v dvierkach chladničky. S výnimkou ovocia a zeleniny musia byť všetky potraviny dobre zabalené alebo uzavreté.

- Dávajte si pozor, aby sa potraviny nedotýkali zadnej steny chladničky. Tá by nemala byť ani preplnená, ani prázdna, kvôli správnej cirkulácii vzduchu.

Čo nepatrí do chladničky?

- Do chladničky nepatria chlieb a pečivo, oleje, zemiaky, cibuľa, cesnak, paradajky, avokádo, baklažán a väčšina tropického ovocia.

- Kupujte radšej voľný chlieb ako balený, a skôr celý ako krájaný. Ten splesnivie rýchlejšie. Celý chlieb nekrájajte v stroji v obchode, aby ste ho zbytočne nekontaminovali. Chlieb v obale doma hneď odbaľte. Uschovávajte ho na suchom, tmavom a chladnejšom mieste v obrúsku, slamenom košíku alebo v drevenom chlebníku. Nie v kovovom či plastovom.

- Zvyknete chlieb a pečivo zmraziť na „horšie časy“? Mrazením odstránite všetky živé organizmy okrem plesní.

- Zemiaky a cibuľa potrebujú tmavé, ale suché miesto. Syr je najlepšie kupovať v kuse a obaliť ho vrstveným papierom. Jablká a paradajky by ste mali skladovať samostatne. Poškodené vrecká múky, ryže či orechov presypte do dobre tesniacich nádob. Otvorené konzervy spotrebujte čo najskôr.

Čo s plesnivými potravinami?

- Chlieb, pečivo, jogurty, marmelády, kompóty a zeleninové zaváraniny, kečupy, detskú výživu, mäkké aj tvrdé syry, sušené huby a ovocie bez milosti vyhoďte - a celé!

Nestačí zlikvidovať len napadnutú časť. Podhubie plesne prerastá dovnútra celej potraviny, netvorí sa len v povrchovej vrstve, ktorú vidíte voľným okom. Vyhoďte nielen obsah ale aj nádobu či pohár a zatváracie viečko.

- Ak sú napadnuté orechy, citrusové plody, bobuľové ovocie, zelenina s vysokým obsahom vody ako paradajky, paprika, baklažán, cukina, uhorka či koreňová zelenina, dôkladne odstráňte aspoň napadnuté časti. Ideálne by však bolo vyhodiť celú potravinu.

Poznáte rozdiel medzi dátumom spotreby a minimálnej trvanlivosti?

Dátum spotreby, označovaný ako „Spotrebujte do“, uvádza dátum, dokedy môžete potravinu bezpečne skonzumovať. Označujú sa ním čerstvé potraviny - napríklad čerstvé mäso a mäsové výrobky, syry, jogurty, čerstvé ryby. Takéto potraviny by ste mali skonzumovať pred uplynutím uvedeného dátumu. Potraviny po dátume spotreby sú škodlivé pre zdravie a musia byť zlikvidované.

Dátum minimálnej trvanlivosti, označovaný ako „Minimálna trvanlivosť do“, nájde spotrebiteľ na trvanlivých potravinách - napríklad na múke, ryži, cestovinách, oleji, konzervách. Uvádza dátum, dokedy si potravina uchová svoju predpokladanú kvalitu. Pri správnom skladovaní je konzumácia potravín po tomto dátume ešte stále bezpečná.