Poznáte liečivé vlastnosti kapsičky pastierskej? Túto burinu je škoda vyhodiť!

Medzi tú najobyčajnejšiu burinu, ktorú sa možno snažíte z vašej záhrady vyhnať, patrí aj kapsička pastierska. Ide pritom o skvelú liečivú bylinku.

Kapsička pastierka rastie s veľkou radosťou všade, kde jej to dovolíte a aj tam, kde vám to radosť robiť nemusí. Využite to vo váš prospech! Kvety kapsičky spolu s vňaťou môžete zbierať od apríla do septembra a má naozaj účinné uplatnenie.

Nie je burina ako burina

Kapsička pastierska sa už oddávna a u mnohých národov využíva na zastavenie krvácania. A to vnútorne ako čaj, aj zvonka ako tinktúra, výluh, obklad či sedací kúpeľ. Využiť možno čerstvú aj sušenú kvitnúcu vňať. Hlavným a naozaj účinným efektom tejto bylinky je zastavenie krvácania, pretože zvyšuje zrážanlivosť krvi. Využiť sa dá pri krvácaní z nosa či z raniek, pri silnom menštruačnom krvácaní, krvácaní zo zlatej žily. Zvonka sa ďalej používa na zapareniny, ekzémy a vyrážky, tinktúra vo francovke na natieranie boľavých kĺbov a atrofovaných svalov.

Čaj na ženské veci aj krvný tlak

Ak trpievate silným menštruačným krvácaním, podľa známej bylinkárky Marie Trebenovej je vhodné už týždeň až 10 dní pred nástupom menzesu piť 2 šálky čaju denne. Pripraviť si ho treba z 1 kopcovito plnej čajovej lyžičky nasekanej bylinky zaliatej ¼ litrom vrelej vody, luhujte 5 až 10 minút.

V menopauze Trebenová odporúča piť počas 4 týždňov denne 2 až 4 šálky čaju, potom si dať 3 týždne pauzu a znova pokračovať s pitnou kúrou.

Podľa ľudovej medicíny čaj z kapsičky tiež reguluje krvný tlak, vysoký znižuje a nízky zvyšuje. Odporúčané sú 2 šálky denne až do zlepšenia tlaku, ale len v prípade, že neužívate lieky na tlak.

Obklady a tinktúra na použitie zvonka

Pri hemoroidoch je výborný obklad, ktorý si môžete pripraviť z 2 hrstí čerstvej nasekanej vňate, ktorú dáte do sitka nad hrniec s vriacou vodou. Sparené bylinky potom zabalíte do látky a dáte si to ako obklad na zlatú žilu.

Macerát sa používa ako obklad či výplach na zastavenie krvácania z nosa, na omývanie kožných vyrážok a zaparenín, aj ako sedavý kúpeľ pri hemoroidoch. Na macerát zalejte 6 lyžičiek nasekanej vňate asi pol litrom vody a nechajte odstáť 8 hodín alebo cez noc.

Tinktúru si pripravíte tak, že nadrobno nasekanou bylinkou naplníte fľašu až po hrdlo a zalejete francovkou, prípadne silnou pálenkou. Necháte postáť 14 dní v teple, prípadne aj na slnku. Je vhodná na boľavé kĺby a tiež na ochabnuté svaly.

Pri najbližšom čistení záhrady si spomeňte, či by sa vám „burina“ ako je kapsička pastierska náhodou nezišla. Buď čerstvá, alebo si ju nasušte „pre strýčka príhodu“.

