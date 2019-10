RECEPT: Pripravte si kakaové mafiny s tvarohom a čučoriedkami

Chcete počas víkendu pripraviť pre vašich blízkych chutnú maškrtu? Máme pre vás skvelý tip z tvarohu a čučoriedok.

Vyskúšajte túto ľahučkú pochúťku, ktorá poteší vaše chuťové poháriky. Recept je vhodný pre vegetariánov a deti od 2 rokov.

Potrebujeme:

200 g jemného tvarohu

2 vajcia

145 g bieleho jogurtu

2 lyžice kokosového oleja

3 lyžice trstinového alebo kokosového cukru

pol vrecka kypriaceho prášku bez fosfátov

1 hrnček hladkej špaldovej múky

2 lyžice biokakaa

20 g čučoriedok

hrsť vlašských orechov

Postup:

V miske zmiešame všetky suroviny okrem čučoriedok a orechov a vymiešame z nich hladké cesto. Nemalo by byť ani riedke, ani husté. Ak by bolo príliš husté, môžeme pridať lyžicu vody. Do formy na mafiny vložíme silikónové košíky, ktoré naplníme cestom zhruba do dvoch tretín. Navrch každého košíka nasypeme mrazené alebo čerstvé čučoriedky a posypeme ich podrvenými vlašskými orechmi. Pečieme pri teplote 180 °C 20-25 minút. počas pečenia mafiny skontrolujte špáradlom.

Autork receptov: Veronika Kašická, Viktória Janova, Lívia Šuľová

