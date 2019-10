Slovenská superpotravina - šípky. V klasickom čaji zničíte C vitamín. A čo tak likér?

Na šípky narazíte pri prechádzke prírodou dosť často. Škoda si túto superpotravinu neodniesť domov. Ako na to, aby ste z nej vyťažili všetko zdravé?

Počas víkendovej prechádzky sa trošku poobzerajte okolo seba a šípky určite zbadáte. Vyhnite sa ale kríkom rastúcim pri ceste a nezbierajte šípky do igelitového vrecka či tašky, lebo rýchlo chytia pleseň. Lepšie je papierové vrecko či plátenná taška. Čerstvé vám vydržia v chlade do 5 °C a tme asi 2 týždne. Na dlhšie skladovanie ich musíte usušiť (najlepšie pri teplote do 50 °C) a opäť uchovávať v chlade a tme, v dobre uzavretých nádobách.

Vitamínová bomba úplne zadarmo

Šípky obsahujú kvantum C vitamínu, asi 10x viac ako citróny, a to najviac práve teraz, koncom septembra a začiatkom októbra. Preto zbierajte! Aby ste tento skvelý plod nezbavili C vitamínu, nesmiete ho vystaviť vysokým teplotám. Klasický horúci šípkový čaj je teda mňam a obsahuje rôzne vzácne látky zo šípok, napríklad vitamín A, viaceré B, K aj P, ale céčka v ňom už veľa nie je. Spravte si ho radšej inak.

Čaj so zachovaným céčkom

Šípky, čerstvé alebo sušené, rozdrvte, napríklad valčekom na cesto, a zalejte studenou alebo vlažnou vodou. Na 20g šípok, čiže asi 3 polievkové lyžice, dajte liter vody. Nechajte prikryté lúhovať celú noc. Ak šípky nepodrvíte, tak aspoň 24 hodín. Pred pitím ohrejte, najviac na 50-60 °C, preceďte, najlepšie cez plátno, aby sa zachytili vnútorné pichľavé chĺpky, a môžete popíjať. Ešte lepší bude čaj aj s medom. A je tu ešte jeden nápad na nápoj.

Šípkový vitamínový likér

Potrebujete:

½ kg šípok

kôra z ½ pomaranča

1,5 l vodky

pol paličky škorice

¼ kg kryštálového cukru

1 pohár vody

Postup: Umyté očistené šípky zalejte alkoholom, pridajte pomarančovú kôru a škoricu a nechajte lúhovať max. 2 týždne. Potom si z cukru a vody uvarte cukrový sirup a nechajte vychladnúť. Šípky preceďte cez plátno, vyžmýkajte a tekutinu zmiešajte so sirupom. Teraz už len zmiešať a po opätovnom precedení nafľaškovať. Likér držte v chlade, no popíjať ho začnite až za 3-4 týždne, aby dozrel.

