Ste unavení, rozladení, ťažko sa sústredíte? Skontrolujte rozvody vody, súvis vás prekvapí

Množstvo vzácneho minerálu v tele závisí aj od rozvodov vody vo vašom dome. Radšej ich vymeniť alebo vám chýba?

Cítite sa unavení, malátni, striedajú sa u vás nálady a ťažko sa sústredíte? Podľa niektorých štúdií môže byť za tým používanie medených nádob na varenie či vodovodných rúrok v kúpeľni. Je to dôvod na zmenu? „Meď je chemický prvok a kov, s ktorým sa bežne stretávame. Sú ním potiahnuté napríklad centové mince. V stopovom množstve sa nachádza v živých bunkách, kde sa zúčastňuje na veľmi dôležitých chemických reakciách, preto je pre nás nenahraditeľný. V ľudskom organizme je približne tucet enzýmov, ktoré vo svojom aktívnom mieste obsahujú ión medi. Tieto enzýmy sú potrebné trebárs na premenu energie v procese bunkového dýchania, v metabolizme viacerých látok a ochrane pred oxidačným stresom. Potrebujeme ich na správny rast, vývoj kostí, spojivových tkanív, viacerých orgánov. Tiež na tvorbu červených krviniek, zrážanie krvi a prenos nervového vzruchu,“ hovorí biochemik Mgr. Peter Polčic, PhD. z Katedry biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Otrávená voda?

Ako esenciálny minerál sa dá získať iba zvonka. Na to, aby všetko fungovalo, aspoň 1,7 miligramu muži a 1,2 miligramu ženy. Obvykle to ide ľahko. „Hlavné zdroje medi sú pečeň, mäso, morské ryby, obilniny, strukoviny, orechy, listová zelenina a čokoláda,“ vymenúva výživová odborníčka Petra Pavuková. Dobrú zásobu nájdete aj v hríboch či ovocí, ako sú citróny, hrozno, papája a jablká. Rozhoduje aj voda, ktorú pijete. „V oblastiach, kde sa na rozvod vody používa medené potrubie, môže až takmer štvrtinu denného príjmu zabezpečiť pitná voda,“ prekvapuje biochemik. Za istých okolností to však môže byť problém.

„U ľudí, ktorí konzumujú vodu s vysokou hladinou medi v dôsledku stojatej vody v potrubiach a armatúrach obsahujúcich meď aj zliatiny medi v rozvodoch vody a domových inštalačných materiáloch, ktoré umožňujú jej vylúhovanie do vody, sa zaznamenala jej toxicita. Chronické vystavenie vysokej hladine medi môže viesť k poškodeniu pečene a tráviacim problémom ako bolesť brucha, kŕče, nevoľnosť, hnačka a vracanie,“ upozorňuje Ing. Petra Pavuková.

Ohrození päťdesiatnici

Podľa štúdie uverejnenej v American Chemical Society’s Toxicology dlhodobé nadmerné vystavenie tomuto minerálu u ľudí nad päťdesiat rokov zvýšilo riziko srdcovo-cievnych ochorení a Alzheimerovej choroby. Najmä pri súčasnej strave s vysokým obsahom tukov môžu kognitívne funkcie strácať trikrát rýchlejšie v porovnaní s ostatnou populáciou. Dôvod na obavy nemáte, ak vo svojom príbytku máte moderné medené trúbky vyrobené podľa najnovších technických noriem a nepoužívate vodu zo studne. Životnosť takých rozvodov totiž závisí aj od toho, či nimi preteká voda s určitou hodnotou pH. Ak získavate vodu z vodárne, nemusíte sa obávať. Ak čerpáte studničnú vodu, mali by ste si dať zmerať jej pH, prípadne pouvažovať o výmene potrubia alebo zvoliť medené s pocínovaným vnútorným povrchom.

Riziko vyplýva aj z konzumácie potravín, ako sú cestoviny, ocot či alkohol, varených v nepotiahnutom riade z medi. „Toxicita medi je zriedkavá u zdravých jedincov, ktorí nemajú dedičnú poruchu rovnováhy v organizme. Väčšina tohto minerálu sa vylučuje žlčou a malé množstvo močom. Celkové fekálne straty medi sú približne miligram za deň. Hladiny medi v tele sa udržiavajú jej absorpciou z čreva a uvoľňovaním z pečene do žlče, čím sa chráni pred nedostatkom i toxicitou,“ ubezpečuje odborníčka.

Tabletky radšej nie

„Tvrdí sa, že zvýšený príjem medi je menej nebezpečný ako nedostatočný. Organizmus zdravých ľudí si príjem medi dokáže dobre regulovať a nadbytok vylúčiť. Viaceré zdroje uvádzajú rozdielny horný denný limit pre príjem medi, okolo 5 alebo 10 mg. Riziko zvýšeného príjmu medi hrozí najmä pri nadmernom dopĺňaní rôznymi výživovými doplnkami, ktoré meď obsahujú. Ak by mi to nenaordinoval lekár, tak by som to nerobil. Vyváženou stravou by sme mali s prehľadom prijímať dostatok medi,“ mieni Peter Polčic.

Ohrozenie z deficitu medi sa reálne týka iba ohraničenej skupiny ľudí s určitou diagnózou. „Najviac postihnuté skupiny ľudí môžu byť celiatici, ľudia s Menkesovou chorobou a ľudia užívajúci vysoké dávky zinku. V štúdiách na zvieratách a ľuďoch sa pozorovali účinky nedostatku medi ako anémia, znížená pigmentácia, hypercholesterolémia, poruchy spojivového tkaniva, osteoporóza a iné poruchy kostí, abnormálny metabolizmus lipidov, degeneratívne ochorenie nervov a zvýšené riziko infekcie,“ uzatvára Petra Pavuková.

Obsah medi:

100 gramov varenej hovädzej pečene – 14 miligramov, viac ako 100 % dennej dávky

– 14 miligramov, viac ako 100 % dennej dávky 1 štvorček horkej čokolády – 0,9 miligramu, 45 % dennej dávky

– 0,9 miligramu, 45 % dennej dávky 1 šálka sušených marhúľ – 0,69 miligramu, 34 % dennej dávky

– 0,69 miligramu, 34 % dennej dávky štvrť šálky slnečnicových semiačok – 0,63 miligramu, 31 % dennej dávky

– 0,63 miligramu, 31 % dennej dávky 1 šálka šošovice – 0,5 miligramu, 25 % dennej dávky

Zamieňa sa s depresiou

K akútnym príznakom otravy meďou patrí vracanie, vracanie krvi, nízky krvný tlak, čierna dechtová stolica, tráviace ťažkosti, žltačka a kóma. Ochranné mechanizmy tela pred nárazovým predávkovaním však podľa niektorých štúdií môžu spôsobiť mierne príznaky, ktoré sa niekedy mylne diagnostikujú ako psychiatrické ochorenie – výkyvy nálad, podráždenosť, depresia, únava, rozrušenosť. Niektoré príznaky prebytku sa paradoxne podobajú na príznaky jej nedostatku.

Žlté oči

Ložiská medi nachádzajúce sa v rohovke, takzvaný Kayserov-Fleischerov prstenec, sú znakom toho, že telo nemetabolizuje meď správne. Deje sa to pri Wilsonovej chorobe, keď telo ukladá nadbytočnú meď do orgánov a tkanív, najmä pečene a mozgu. Okrem žltých bielok sa prejaví žltým sfarbením a svrbením kože, opuchom nôh či brucha.