To ste o nej nevedeli! Známa polievka, ktorá zaženie hlad s minimom kalórií

Ak ste sa dali na chudnutie a máte pocit, že jete jednotvárne alebo nie veľmi chutne, určite si zaraďte do jedálnička zemiakovú polievku. Neveríte?

Tradičná polievka bude chutiť celej rodine a nikto z nej nepriberie. To sa nedá povedať o každom jedle!Autor: Shutterstock

Zemiaky prišli z Ameriky do Európy koncom 16. storočia a do stravy Slovákov patria približne od začiatku 19. storočia. Vyslúžili si dokonca označenie druhý chlieb. No tušili ste, že varené zemiaky majú oproti chlebíku len štvrtinovú kalorickú hodnotu?

5 tipov, ako udržať ovocie dlhšie čerstvé. Ktoré nepatrí do chladničky?

Zasýtia a dodajú len zopár kalórií

Podľa výskumov dokážu zemiaky spomedzi 38 najbežnejších druhov potravín najviac navodiť pocit sýtosti v množstve, ktoré zároveň predstavuje veľmi nízky prívod energie. Sú teda veľmi vhodnou stravou v prevencii obezity a priberania. Samozrejme, ak si ich nebudete dávať upravené vo forme hranolčekov či čipsov... Zemiaky pripravované pri teplote vyššej ako 120 °C obsahujú škodlivý akrylamid. Najlepšie sú preto jedlá, kedy zemiaky len uvaríte. Napríklad vo forme zemiakovej polievky, ktorá perfektne zasýti a nemusíte sa báť, že vám z nej narastie zadok či brucho. Ak sa snažíte schudnúť, máte na výber mnoho diétnych a pritom pochúťkových variant.

VIDEO: Večera podľa Gordona Ramseyho. Vykúzlite ju z bežných domácich zásob

Recept č.1

V hrnci rozpustite trochu masla, pridajte za lyžicu polohrubej múky a pripravte svetlú zápražku. Zalejte ju studenou vodou, dobre rozmiešajte, aby nevznikli hrudky, najlepšie metličkou na šľahanie. Osoľte a pridajte nahrubo nastrúhanú alebo nadrobno nakrájanú koreňovú zeleninu podľa chuti – mrkvu, petržlen, zeler, prípadne aj kaleráb, ďalej zemiaky nakrájané na kocky a varte, kým zelenina zmäkne. Na záver pridajte roztlačený cesnak. V tanieri polievku posypte petržlenovou vňaťou alebo pažítkou.

Ako sa zbaviť pesticídov na ovocí a zelenine? Iba umyť nestačí!

Recept č.2

Do hrnca dajte vodu, osoľte, pridajte zemiaky nakrájané na kocky, pár guličiek čierneho a pár guličiek nového korenia, 2 bobkové listy a priveďte k varu. Keď sú zemiaky takmer mäkké, rozmiešajte v pohári mlieka za lyžičku hladkej múky a prilejte do hrnca. Ak je tekutiny málo, môžete doliať trocha vody, prípadne vývaru. Povarte do úplného zmäknutia zemiakov. Polievku môžete jemne dochutiť jablčným octom, ktorý podľa výskumov pomáha odbúravať telesný tuk.

Účinné prírodné chudnutie: Takto vám jablčný ocot pomôže pri zhadzovaní kíl