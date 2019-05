TOP 9 potravín s tráviacimi enzýmami, ktoré vyriešia každú nepohodu v črevách

Potrebujete zlepšiť trávenie? Vyskúšajte prírodné zdroje enzýmov, ktoré výborne chutia a majú množstvo ďalších bonusov.

Tráviaci systém je ako dobre fungujúci stroj, v ktorom všetko so všetkým súvisí. Skonzumované potraviny a tekutiny rozkladá na jednoduchšie formy, ako sú bielkoviny, sacharidy, tuky a vitamíny. Živiny sa potom prepravujú cez tenké črevo až do krvného obehu, kde poskytujú organizmu energiu na fungovanie. Na tento proces sú potrebné tráviace enzýmy, pretože rozkladajú molekuly - tuky, bielkoviny a sacharidy - do ešte menších molekúl, ktoré telo dokáže ľahšie vstrebať.

Ak organizmus nie je schopný vyrobiť dostatočné množstvo tráviacich enzýmov, potom potraviny nedokáže správne spracovať. To môže viesť k ťažkostiam s trávením potravy. Zamerajte sa preto na potraviny, ktoré majú vysoký obsah týchto prírodných enzýmov - naštartujete trávenie, odstránite nafukovanie a zmiernite prejavy zápchy, objasňuje portál healthline.com.

Spoznajte 9 potravín, ktoré obsahujú tráviace enzýmy ►►►