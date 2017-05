Tri dni hodov rozchodíte, žlčníkový záchvat horšie. Ako si sviatky neotráviť?

Nelíhajte si, keď vám je zle od žalúdka a skúste zaručene lepší liek, ako sú bublinky.

Štyridsať dní ste sa snažili jesť striedmejšie a už od konca marca sa neviete dočkať veľkonočných sviatkov, aby ste sa konečne poriadne najedli. Táto taktika nie je dobrá. Nekontrolovateľné hodovanie sa v najlepšom prípade skončí boľavým žalúdkom, môžu sa však ozvať aj chronické ťažkosti a vy skončíte na pohotovosti.

Spomalené trávenie

Nárazové prejedanie je pre organizmus záťažou kedykoľvek, nielen počas sviatkov. Ak siahnete po mastných jedlách, preťažíte tráviaci trakt. Práve preto trpia hlavne orgány, ktoré sa naň viažu. „Ide najmä o pažerák, žalúdok, žlčník, pankreas. Jednorazové prejedenie môže spôsobiť ťažobu, pocit tlaku v oblasti žalúdka, podráždenie žlčníka, ale i reflux,“ vysvetľuje odborníčka na výživu doktorka Jana Jurkovičová. „Preplnený žalúdok sa roztiahne, zníži sa jeho pohyblivosť a spomalí sa prechod jedla do čreva. Práve preto sa časť jeho obsahu vracia do dolnej časti pažeráka. Vyprázdňovanie žalúdka spomaľuje aj väčšie množstvo tuku.“

Vraciate?

Nadmerné množstvo potravy nevie žalúdok spracovať a vtedy pocítite bolestivé kŕče, môžete aj vracať. Nárazové prejedanie nezvládne ani žlč a pankreatické šťavy. Narušené fungovanie sa prejaví ako nafukovanie, hnačka, bolesti brucha i kŕče. Akútny zápal pankreasu často zapríčiňuje i nadmerná konzumácia alkoholu. Ten má zároveň aj priamy toxický účinok na bunky.

Radšej čaj

Asi najčastejšie prepadne ľudí pocit plného žalúdka. Poznáte to, zrazu sa vám zdá, že vám ide brucho prasknúť a trávenie sa nie a nie rozbehnúť. Rozhodli ste sa siahnuť po bublinkových nápojoch? Nemusia zabrať vždy. „Je to individuálne. Niekomu pomôžu odgrgnúť si a zmierniť tlak v žalúdku, u iného tento pocit tlaku ešte umocnia,“ približuje odborníčka. „Pomôže dostatočný prísun tekutín, nie však sladených. Rovnako nesladené bylinkové čaje, prípadne pohárik horkého bylinkového digestíva, piva či suchého vína.“

Sódu výnimočne

Po populárnej sóde bikarbóne by ste mali siahať len výnimočne. Podľa odborníčky ide o pomerne agresívny prostriedok. „Prinesie síce okamžitú úľavu, najmä pri pálení záhy, ale môže poškodiť sliznicu žalúdka. Ak si dáte sódu bikarbónu, vyvoláte nadprodukciu žalúdočnej kyseliny, čo ťažkosti ešte zhorší.“

Prechádzajte sa

Výbornou prvou pomocou, ktorá rozbehne trávenie, je prechádzka na čerstvom vzduchu. V tomto prípade je účinnejšia než náročný tréning. Ten by trávenie skôr spomalil. Chôdza organizmus príliš nezaťaží. „Svaly spália nadbytočnú energiu, rozhýbe sa vám tráviaci trakt a zbavíte sa i črevných plynov. Hoci sa vám to žiada, určite si neľahnite, to by trávenie zbytočne spomalilo a zvýšili by ste aj pravdepodobnosť pálenia záhy,“ upozorňuje doktorka Jurkovičová.

Treba volať pomoc?

Ak sa prejete a máte pocit ťažoby či mierne bolesti brucha, prekonáte ich aj bez odbornej pomoci. Horšie je to v prípade žlčníkovej koliky alebo akútneho zápalu pankreasu. „Spôsobujú neznesiteľné bolesti. Môže ich sprevádzať slabosť, triaška, potenie, horúčka. V tomto prípade je lekárska pomoc nevyhnutná,“ varuje lekárka. „Platí to aj pri opakovanom vracaní, ktoré je kombinované s hnačkou. Stav si vyžaduje odbornú pomoc, aby nedošlo k závažnej dehydratácii a rozvratu vnútorného prostredia. Ohrození sú najmä starší ľudia a deti.“

Nejedzte veľkonočne, ale jarne

Aby ste sa vyhli ťažkostiam, stačí málo. Dajte si na tanier viac vlákniny, ktorá povzbudzuje trávenie. „Ťažké veľkonočné jedlá ako vajíčka, údeniny, majonézový šalát kombinujte s dostatočným množstvom čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín. K Veľkej noci patria i typické jarné potraviny ako reďkovky, jarná cibuľka, chren, ktoré sú bohaté nielen na vitamíny, minerálne látky, ale i na vlákninu," radí doktorka Jurkovičová tiež slávnostný obed doplniť zeleninovým šalátom a krémový zákusok nahradiť čerstvým ovocím.

