Túžite po voňavej šálke kávy, no nemôžete alebo ju chcete obmedziť? Skúste toto

01.02.2019

Milovníka dobrej kávy ťažko nahovoríte, aby ju vymenil za nejakú kávovinovú náhradu. No sú situácie, kedy by sa vám kávička veľmi žiadala, no nie je to celkom vhodné.

Večer je už lepšie stráviť bez kofeínu. Ak máte chuť na kávičku, tak radšej cereálnu!Autor: Shutterstock.com

Kedy je tá chvíľa, že by mohla u vás zvíťaziť šálka „melty“ nad normálnou čiernou kávou? Napríklad ak ste v ten deň už vypili najmenej štyri presá, dojčíte bábätko, alebo je večer a už by ste nezaspali. V týchto chvíľach by sa nejaký nápoj a la káva, ale bez kofeínu, mohol hodiť. Tušili ste, že náhrady kávy sú dokonca zdravé? Kávový detox odštartujte cez víkend! Vieme, ako vydržať bez kofeínu Čo je doma, to sa počíta Klasické kávovinové nápoje majú spravidla veľmi podobné zloženie, v ktorom nechýba čakanka, jačmeň, raž a cukrová repa. „Na rozdiel od kávy, ktorá organizmus odvodňuje, ho kávovinové nápoje rehydratujú a obohatia o isté množstvo vitamínov či minerálov, vlákniny a energie,“ vymenúva výhody cereálnych nápojov výživový poradca Ing. Libor Javro z výživového štúdia. Navyše ide o prírodný nápoj zo surovín, ktoré pochádzajú z našich zemepisných šírok, čo dnes považujú aj lekári za dôležitú vlastnosť potravín. Zlepší trávenie, posilní imunitu Spomínané zložky kávovín - čakanka, jačmeň, raž a cukrová repa - sú dobrým zdrojom vitamínov, minerálov a vlákniny. „Ich ďalším pozitívnym prínosom pre organizmus je posilnenie peristaltiky čriev, teda lepšie trávenie potravy, s čím úzko súvisí posilnenie imunitného systému. Ak nápojom z týchto plodín nahradíte kávu, dochádza aj k posilneniu kardiovaskulárneho systému a k lepšiemu zavodneniu organizmu,“ vyratúva výhody obilninových nápojov výživový poradca. Potrebujete sa v práci nakopnúť? Všetko nezachráni šálka kávy Celiatici, hľadajte žalude Pozor na „melty“ by si však mali dať celiatici, pretože väčšina obsahuje obilniny a teda aj lepok. Existujú však i náhrady kávy vyrobené z pražených žaluďov. Majú trochu nezvyklú chuť, ale možno sa vám zapáči. Na obaloch cigorky môžete v zložení nájsť tiež špaldu, topinambury či figy. Ale žiadne éčka! Ide teda naozaj o prírodné nápoje, a to sa počíta. Piť ich môžu, najlepšie s mliekom, aj deti. Zloženie si ale naozaj všímajte, lebo niektoré kávovinové zmesi obsahujú tiež mletú kávu... 5 fínt, vďaka ktorým bude vaša šálka kávy ešte zdravšia V tomto článku sa zaoberáme Celiakia ...viac

Autor: Martina Palovčíková

