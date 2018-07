Týchto potravín sa po 30-tke radšej vzdajte! Privolajú kilá i vrásky

Niekedy stačí drobná úprava jedálneho lístka a ľahšie sa udržíte vo forme. Nezdravý životný štýl sa podpíše na hmotnosti i tvári

Ekzémy a astma z fast-foodu? Naozaj to nepreháňajte, varujú vedci!

Kým v dvadsiatke frčí organizmus na plné obrátky, v tridsiatke sa už spomaľuje a chyby vám rýchlejšie zráta. Chcete si udržať dobrú kondíciu a mladistvý vzhľad? Potom sa vyvarujte nasledujúcim potravinám. Ak sa budete držať zdravej, vyváženej stravy a doplníte ju pravidelným pohybom, telo sa vám poďakuje.

Vyhráva biely jogurt

Ochutené jogurty obsahujú množstvo pridaného cukru, ktorý sa môže podpísať pod ukladanie nežiadúceho brušného tuku. Mnohé ovocné jogurty obsahujú rovnaké množstvo cukru ako sladké kekse. Príliš veľa cukru nesvedčí ani pevnosti spojivového tkaniva. Preto si radšej namiesto ovocných výrobkov dajte na raňajky obyčajný, biely jogurt. Vo všeobecnosti sa vzdajte sladkých raňajok. Kvôli cukru si dávajte pozor aj na bielu ryžu. Zvoľte radšej jej naturálnejšiu verziu. Skôr stimuluje tráviaci systém a udržuje hladinu cukru na konštantnej úrovni. Vďaka tomu nebudete tak rýchlo po jej zjedení pociťovať hlad.

Čítajte aj: Fantastické RECEPTY plné zinku! Bojujú proti únave a posilnia imunitu

Pozor na soľ

Ak patríte k milovníkom ázijskej kuchyne a obľubujete jedlá so sójovou omáčkou, radšej presedlajte na iné menu. Sójové omáčky obsahujú extrémne veľa soli. Pri ich pravidelnej konzumácii sa telo rýchlejšie dehydruje. Strata vlhkosti navyše urýchľuje starnutie pleti a tvorbu vrások. Ak sa neviete sójovej omáčky vzdať, pite dostatočné množstvo vody. Kvôli soli vynechajte z jedálneho lístka aj vrecúškové polievky. Príprava je síce jednoduchá, ale väčšina z nich pokrýva 40% denného príjmu soli.

Kávu bez smotany?

Drobné balenie smotany do kávy je síce praktické, ale radšej na tento tradičný doplnok kávy zabudnite. Smotana je bohatá na transmastné kyseliny, tie sú podľa výskumov zodpovedné aj za to, že sa zhoršuje pamäť. Nepreháňajte to ani s kávou. Príliš veľké dávky kofeínu môžu narušiť spánok a ten potrebujete na regeneráciu buniek.

Viac: FOTO: Robíte týchto 7 vecí? Dobrovoľne urýchľujete starnutie

Alkohol privolá kilá i kalórie

Posedíte si s kamarátmi pri pive? Pivo spomaľuje látkovú premenu, vďaka čomu ľahšie a rýchlejšie priberiete. Navyše sa po pití často vyskytujú ataky vlčieho hladu. Kalórii tak budete prijímať zbytočne veľa. K jedlu si doprajte maximálne pohár vína. Preháňať sa to neoplatí s akýmkoľvek alkoholom, nezdravý životný štýl sa rýchlo prejaví aj na znížení kvality pleti.

Čítajte aj:

•Málo zinku môže za zlú náladu aj imunitu. Doplňte ho v strave

•FOTO: Nepredlžujte si chorobu. Týchto potravín sa počas liečby radšej vzdajte

•Nehladujte! TOP 10 potravín, ktoré potlačia hlad a pomôžu schudnúť