Umývate jedlo pred varením? 5 výnimiek, pri ktorých je to chyba

Vždy vás učili, že pred prípravou jedla ho treba vrátane rúk poriadne umyť pod tečúcou vodou? A čo ak je všetko úplne inak?

Je intuitívne automatické, že jedlo, skôr ako ho vložíte do hrnca alebo na pekáč, opláchnete studenou vodou. Rozmýšľali ste však niekedy nad tým, prečo to vlastne robíte a či je to nutné? Sú potraviny, pri ktorých je to zbytočné, z iných hrozí, že sa s väčšou pravdepodobnosťou nakazíte chorobou.

Tieto potraviny neumývajte ► ► ►

Vajcia

Čerstvé vajcia majú na sebe niečo ako ochrannú vrstvu. Tá konzervuje baktérie salmonelózy, ktoré sú aj na škrupinke. Ak ho strčíte pod vodu, vrstva je fuč a salmonela môže prejsť na vaše ruky, pracovnú dosku či drez. Vajce rovno vložte do vriacej vody, alebo rozbite na panvici a škrupinku hneď vyhoďte. Samozrejmosťou je umyť si poriadne ruky.

