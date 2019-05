Únava, slabosť a mravce v nohách. Príznaky prezradia, čo vám chýba na tanieri

Zadýchavate sa a neviete sa sústrediť? Skontrolujte množstvo železa na tanieri.

Spávate dosť, nič vás netrápi, a predsa sa každé ráno cítite, akoby po vás prešiel vlak? Možno vám na tanieri chýba čosi dôležité. „Najmä vitamíny skupiny B, vitamín D, zinok, draslík,“ vymenúva všeobecná lekárka Beáta Blahová častých absentérov. Ak sa vás únava drží ako kliešť, dajte si zmerať hladinu niektorých látok v krvi. Bledosť, malátnosť, mdloby, nechutenstvo, suché vlasy, nechty, kruhy pod očami či brnenie v nohách môžu svedčiť o anémii.

„Príčinou anémie je nedostatok látok na vytváranie červených krviniek, najčastejšie železa. Ale môže ju spôsobiť aj málo vitamínu B12 či kyseliny listovej. Netvorí sa dosť červených krviniek, ktoré majú za úlohu prenášať kyslík do tkanív celého organizmu. A to aj do svalov, ktorým chýba. To sa potom prejaví slabosťou a únavou, ale napríklad aj búšením srdca či zadýchavaním,“ pridáva ďalšie príznaky všeobecná lekárka.

Pijete?

Spoznávate svoje ťažkosti? Poctivý lekár vám spraví preventívnu prehliadku aj s vyšetrením krvného obrazu. Asi tretina ľudí na svete trpí anémiou z nedostatku minerálov alebo vitamínov. Najmä ženy. Horšie je, ak je anémia len príznakom iných chorôb. Napríklad hormonálnych, nádorových a chronických zápalových ochorení, reumy, chronických infekcií, ochorení pečene, chronického srdcového zlyhávania či ochorenia obličiek. Alebo aj dlhodobo zníženého krvného tlaku. „Aj nedostatok tekutín v organizme a následné zníženie tlaku sa môžu prejaviť únavou,“ objasňuje všeobecná lekárka.

Dáva krídla?

Za únavou sa môže skrývať aj nesprávne rozloženie živín, najmä nedostatok bielkovín. Po jedle sa budete cítiť sviežejšie, ak si k mäsu doprajete namiesto sacharidov zeleninu, najmä listovú. Ak sacharidy, tak komplexné a v rovnakom množstve ako príloha. Ďalší vinník je priveľa sladkostí či ťažkých jedál. Telo zaskočíte kolísaním hladiny cukru v krvi. Najprv rýchlo stúpne zo zásoby glukózy, potom prudko klesne a vás „vypne“.

„Sladkosti vás naoko povzbudia. Nastane však rýchly vzostup hladiny cukru v krvi a následne tiež rýchlo klesá. Povzbudí len nakrátko. Nespoliehajte sa na kávu ani na energetické nápoje. Organizmus dáva únavou najavo, že niečo nie je v poriadku. Radšej spomaľte a oddýchnite si, doprajte si spánok. Organizmus ide na dlh a raz sa musí zastaviť a zregenerovať,“ upozorňuje Beáta Blahová.

Uspáva ovocie?

Banány, avokádo alebo paradajky obsahujú tryptofán. Ide o aminokyselinu, ktorá pomáha pri produkcii melatonínu zodpovedného za spánkový rytmus. Dajte prednosť radšej hroznu alebo jahodám.

