Už vám to nemyslí? 7 potravín, ktoré naštartujú mozog

13.02.2020

Popoludnie býva kritické nielen v práci. Jednoducho vám to už nemyslí. Prvou pomocou pre mozog by však nemali by klasické sladkosti. Čo si servírovať?

Potrebujete v práci energiu? Zabudnite na klasické sladkosti.Autor: Shutterstock

Ktoré jedlo je pre hlavu tým najlepším dopingom? Aj vďaka strave si môžete zlepšiť koncentráciu a optimalizovať výkon mozgu. Čím skôr vyriešite pracovné úlohy, tým skôr sa dostanete domov. A navyše s ľahkou hlavou. Hlavé chutí správny cukor Prepadol vás pocit, že vám to už nemyslí a siahli ste po klasických sladkostiach? Je to chyba. Jednoduché cukry vás síce dodajú rýchlo energiu, avšak ich efekt nie je dlhodobý. Na maximálnom výkone vás udrží možno 15 až 20 minút. Ideálna strava pre mozog by mala obsahovať cukry s takzvaným dlhým reťazcom. Hlavu poteší aj strava bohatá na vlákninu. Ak potrebujete naštartovať mozog, nemôže vám samozrejme chýbať serotonín. K jeho tvorbe je však nevyhnutá esenciálna aminokyselina tryptofán. Dôležité sú i omega-3 mastné kyseliny či vitamíny skupiny B. Čo sa oplatí mať po ruke? ►

Predchádzajúca strana 1 / 8 Nasledujúca strana

Fotogaléria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Video

Ďalšie články z tejto sekcie